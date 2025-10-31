Bewusste Auszeit "The Taste" 2025: Darum sind Frank Rosin und Alexander Kumptner nicht mehr dabei Aktualisiert: 31.10.2025 • 05:12 Uhr von C3 Newsroom So sieht das Jury-Team nicht mehr aus: Frank Rosin (v.l.), Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann in Staffel 13 von "The Taste". Bild: SAT.1/Benedikt Müller

Die beliebte SAT.1-Koch-Show "The Taste" serviert seit dem 22. Oktober neue Folgen - allerdings mit verändertem Jury-Team. Auf Alexander Kumptner und Frank Rosin muss das Publikum diesmal verzichten. Die beiden Spitzenköche legen eine Pause ein, um sich neuen Projekten zu widmen und mehr Zeit für Privates zu haben.

Jury-Wechsel bei "The Taste" Frank Rosin ist - abgesehen von einer kurzen Unterbrechung 2023 - seit der ersten Staffel 2013 Teil von "The Taste", Alexander Kumptner stieß 2020 dazu. Das Duo prägte die Show durch eine unterhaltsame Dynamik, Witz und kulinarische Klasse. In der 14. Staffel ergänzen nun Tim Raue und Nelson Müller das Jury-Quartett um Alexander Herrmann und Maria Groß. Rosin und Kumptner wollen sich neuen Herausforderungen zuwenden und sind mit TV-Innovationen bei Kabel Eins und Joyn zu sehen.

Neue Formate bei Kabel Eins Ab 27. November 2025 treten Rosin und Kumptner auf Kabel Eins und Joyn mit ihrer neuen Doku-Reihe "Rosin & Kumptner - Mission Mittendrin!" an. In insgesamt acht Folgen verlassen die beiden die gewohnte Studioküche und entdecken fremde Lebenswelten - von einem Marineschiff bis hin zu einer türkischen Hochzeit oder einer Nachtschicht auf der Reeperbahn. Das Konzept: Statt selbst zu bewerten, übernehmen Rosin und Kumptner ungewohnte Rollen und sammeln Erfahrungen abseits des Kochalltags. "In 'Mission Mittendrin' tauchen wir in jeder Folge in eine komplett andere Welt ein", erklärt Frank Rosin. Kumptner lacht und erklärt: "Mitmachen - egal ob man will oder nicht." Im Mittelpunkt stehen Authentizität und die Freundschaft der beiden Köche, die schon für "Roadtrip Amerika" gemeinsam drehten.

Vom Kochstudio ins echte Leben Parallel dazu entsteht mit Ali Güngörmüs "Roadtrip Australien". Nach den USA wartet in der vierten Staffel der Reihe Down Under - mit weiter Wüste, wilder Küste und Begegnungen, die alles andere als gewöhnlich sind. Ob im roten Staub des Outbacks oder an der windigen Küste - die drei Spitzenköche erleben Australien mit allen Sinnen und lassen sich auf ungewohnte Geschmäcker ein. Die neue Staffel ist ab Frühjahr 2026 bei Kabel Eins und Joyn zu sehen und zeigt erneut die humorvolle Chemie des Teams

Mehr Zeit für Familie Auch im Privatleben verändert sich beim 42-Jährigen einiges. Anfang 2025 wurde bekannt, dass Alexander Kumptner erstmals Vater wird. In der dritten Staffel von "Roadtrip Amerika" sprach er offen über seine Gefühle: "Es ist eine Vorfreude, die ich schon lange nicht mehr so gespürt habe." Zwischen Familienglück und neuen TV-Projekten beginnt für den Spitzenkoch nun eine neue Lebensphase.

Rückkehr für 2026 angekündigt Fans von "The Taste" müssen nicht dauerhaft auf Alexander Kumptner und Frank Rosin verzichten. SAT.1 hat bestätigt, dass die beiden Spitzenköche 2026 bei der Promi-Edition von "The Taste" wieder in der Jury sitzen werden, gemeinsam mit Tim Raue und Alexander Herrmann.

Die neue Staffel von "The Taste" läuft mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1