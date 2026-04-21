Geständnisse "Tinderreisen": Patrick und Danny packen aus – So lief ihr Dating-Abenteuer wirklich Veröffentlicht: 10:14 Uhr von Sophia Seidl Patrick und Danny sind das erste Mal zusammen auf "Tinderreisen". Bild: Privat

Patrick und Danny sprechen über ihre Erfahrung bei "Tinderreisen": Dates vor laufender Kamera, spontane Begegnungen und viele unerwartete Momente. Im Interview verraten die beiden, warum sie sich überhaupt auf das TV-Abenteuer eingelassen haben und weshalb vor allem Danny zunächst große Zweifel hatte.

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Danny gesteht: So schwer fiel ihm die Teilnahme Patrick und Danny tindern sich in der achten Staffel von "Tinderreisen" durch Lissabon. Während Patrick schon ein alter Hase ist und mittlerweile seine dritte Staffel rockt, ist Danny zum ersten Mal mit auf Tour. "Das war super geil, wir kennen uns ja auch privat", schwärmt Patrick über die gemeinsame Zeit. Auch Danny zeigt sich begeistert: "Ich habe es voll witzig gefunden, ich kann es mir mit niemand anderem vorstellen." Doch ganz so locker startete das Abenteuer für ihn nicht: "Ich hab mir das am Anfang nicht vorstellen können, auf ein Date gehen und dann noch dabei gefilmt zu werden", gesteht Danny offen. Aber dann fasste er doch den Entschluss, sich aus seiner Komfortzone zu wagen.

Dannys erstes "Tinderreisen"-Date Tinderreisen Brasilianische Frauen sind die Besten Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:41 Min Aktionsmenü öffnen

Patrick und die Ehrlichkeit Patrick setzt im echten Leben aber lieber auf spontane Begegnungen statt auf Dating-Apps: "Ich geh auf ein Festl, da seh ich ein Mädel, das mir gefällt, das ist schon schöner." Ob geschmust wird oder nicht, hängt dann von den Promille ab", gesteht er augenzwinkernd. Große romantische Erwartungen hat er an "Tinderreisen" aber nicht. "Die große Liebe kann man sich da halt nicht erwarten", stellt er klar. Stattdessen stehen Spaß und neue Erfahrungen im Vordergrund.

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Ob geschmust wird oder nicht, hängt dann von den Promille ab. Patrick über seine Dates

Hat Patrick einen neuen Dating-Trick? Tinderreisen Lieblingsmusik: DJ Ötzi Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:08 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Patricks bestes Date Für Patrick war das Format stellenweise sogar ein Heimspiel, zumindest geografisch, als er gemeinsam mit Charbel zum Daten in die Excalibur City in Tschechien gefahren ist. "Wir sind ja fast an der Grenze im Weinviertel, da sieht man schon bis nach Tschechien", erklärt er mit Blick auf das Datingleben in der Region. Trotzdem wurde für die Show mehr Strecke gemacht als nötig: "Ich hätte 30 Minuten gebraucht, aber wir sind länger gefahren, weil ich ja Charbel von Wien abholen musste." Offenbar entwickelte sich genau dieses Treffen zu seinem bisherigen Dating-Highlight: "Mein allererstes Tinderdate war das bis jetzt", verrät Patrick. Mit Anna blieb er sogar nach den Dreharbeiten noch in Kontakt und fuhr später erneut zu ihr.

Ob Patrick oder Danny noch weitere wunderbare Dates in Lissabon erwarten? Das kannst du dir immer montags um 20:15 Uhr auf ATV sowie im Livestream auf Joyn ansehen. In der Mediathek kannst du außerdem alle alten Staffeln und Folgen jederzeit ansehen.

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