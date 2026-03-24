Es wird wieder geswiped "Tinderreisen" 2026: Diese Teilnehmer:innen sind in der achten Staffel dabei Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Tinderreisen Der Trailer zu "Tinderreisen" Videoclip • 40 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Tinderreisen" geht in die achte Runde und liefert jeden Montag erbarmungsloses Swiping, lustiges und romantisches Dating sowie eine große Portion Liebe für die Tinder-Lieblinge. Alles über die neuen Gesichter der Runde gibt es hier!

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Du willst alles von "Tinderreisen" sehen? Schaue dir hier alle Staffeln und Folgen an

Patrick & Danny Bild: Joyn / ATV

Team Lissabon Patrick und Danny sind längst keine Unbekannten mehr im österreichischen TV. Patrick beehrt schon seit einigen Staffeln die "Tinderreisen"-Fans. Vor allem mit seinem lockeren Schmäh, seinem Faible für Bier und seinem besonders charakteristischen Weinviertler Englisch katapultiert er sich schnell in die Herzen der Zuschauer:innen. Patrick machte noch einen kurzen Abstecher zu Hollys "So lebt sich’s leichter", um sich ein paar Tipps und Tricks zum Abnehmen zu holen. Seither gibt’s statt Cola-Rot nur noch Spritzer und daran hält er sich strikt. Sogar im Forsthaus! Dort präsentierte sich Team Weinfourtl als unschlagbares Duo in "Forsthaus Rampensau" 2025. Ins Finale schafften sie es zwar knapp nicht, doch als Sieger der Herzen gelten sie trotzdem. Danny hatte übrigens noch auf der Alm ein kurzes Techtelmechtel als spontanes "Mausi" an Sabrina Wlks Seite. Die Liaison währte allerdings nur kurz, ihr Alltag sei einfach zu unterschiedlich gewesen. Jetzt wird wieder gedatet, denn die beiden niederösterreichischen Kult-Charmeure fliegen nach Lissabon, zum Tindern und um die Stadt ordentlich aufzumischen. Also: Team Weinviertel goes Lissabon!

Sayed, Michi & Jayden Bild: Joyn / ATV

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Team Barcelona Auch Sayed ist ein alter Tinder-Hase. Aus mehreren Staffeln kennt er das Spiel schon gut. Jetzt will er die Neulinge unter seine Fittiche nehmen und ihnen das Swipen näherbringen. Seine neuen Reisebuddies sind Michi und Jayden. Der 28-jährige Michi bringt puren Nerd-Vibe mit: Fitnessstudio-Spaß, PC-Zockerei und Anime-Fieber – 1,65 m groß, mit Brille, acht Ohrringen, vier Tattoos, solo seit über vier Jahren und jetzt heiß aufs Liebes-Abenteuer in Barcelona. Endlich soll’s klappen. Auch mit an Bord: der 22-jährige Sunnyboy Jayden JJ Charles, Sohn einer österreichischen Mama und eines nigerianischen Papas. Beruflich hat er als Taxi-Disponent am Flughafen gearbeitet, privat ist Musik seine absolute Leidenschaft. Noch ist er Single, aber wer weiß, was die gemeinsame Reise nach Barcelona bringt.

Lev & Charly Bild: Joyn / ATV

Team Seoul Lev ist ebenfalls ein altbekannter des Kult-Dating-Formats. Mit manchmal mehr, manchmal weniger Erfolg hat er sich schon mit diversen Swipe-Kollegen durch die Städte getindert. Zusammen mit Teampartner Luis konnte er sogar die erste Staffel "Forsthaus Rampensau" samt Preisgeld und Titel gewinnen. Diesmal steht an seiner Seite ein Neuling am "Tinderreisen"-Himmel: Charly. Der 27-jährige Charly, hält sich für superlustig und entertaint andere gerne. Außerdem glaubt er, gut singen zu können, was laut Freunden aber nicht stimmt. Für Charly sind Reisen und neue Kulturen entdecken ein riesiges Hobby. Perfekt platziert im richtigen Format.

Yessica, Jessica & Linda Bild: Joyn / ATV

Team Malaga Die drei Tinder-Ikonen wirbeln diesmal Málaga durcheinander. Yessica und Linda zählen seit Längerem in wechselnden Konstellationen zu den echten Legenden der Sendung und erreichten gemeinsam sogar das Finale von "Forsthaus Rampensau" 2025. Linda heizte dort zusammen mit Ferry die kleine Kärntner Alm mit ihrer besonderen Art ein - von intimen Whirlpool-Szenen bis hin zur Klo-Affäre zeigten sich die beiden äußerst freizügig. Yessica sorgte hingegen erst kürzlich mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen: ihrer Schwangerschaft. Während sie sich inzwischen voll auf die bevorstehende Geburt konzentriert, war sie zum Zeitpunkt des spanischen Dating-Abenteuers nicht schwanger. Auch Jessica ist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Bei "Tinderreisen" sorgte sie als Whiskey-Freundin mit einem kleinen Schwips für Grinser. Und auch in der ersten Staffel von "Match in Paradise" war sie schon fleißig auf Flirtkurs unterwegs.

Jenny & Manuel Bild: Joyn / ATV

Team Marseille Dieses Dating-Team ist ganz neu am "Tinderreisen"-Himmel. Jenny ist eine Chat-Hasserin, die Dates und endlose Nachrichten nicht ausstehen kann: Nach zwei Sätzen ist sie bereits überfordert. Sie braucht die perfekte Regie-Hilfe, um direkt ins echte Leben zu springen. Manuel hat sich bereits durch die 3. Staffel von "Drunk Dates" geflirtet. Kameraerfahrung und Dating-Praxis sind bei ihm also schon vorhanden. Seit drei Jahren sucht er bis dato vergeblich nach der Richtigen. Er kann kochen und verspricht, immer an der Seite seiner Zukünftigen zu stehen. Vielleicht finden sie diesmal die große Liebe beim Daten oder zumindest heiße Flirts, die die Stadt aufmischen. Du kannst ab dem 30. März auf ATV und Joyn dabei sein, wenn’s wieder losgeht mit Swipen und Reisen!

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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