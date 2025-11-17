"Uncovered" Thilo Mischke: Der ProSieben-Journalist im Porträt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Thilo Mischke im Porträt. Bild: picture alliance / HMB Media | Uwe Koch

Thilo Mischke geht für seine Reportagen bis an seine Grenzen. Doch wie tickt der Journalist, Autor und Moderator eigentlich privat? Hier erfährst du alles Wichtige über den 44-Jährigen.

Stationen im Berufsleben Nach seinem Abitur studierte Thilo Mischke Japanologie und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2004 bis 2006 absolvierte er ein Volontariat beim mittlerweile eingestellten Videospielmagazin "GEE". 2005 und 2006 erhielt er den ALEX-Preis der Spiele-Autoren-Zunft für die Reportagen "Planspiel Ost - Videospiele in der DDR" und "Lauschangriff – Blinde Videospieler". Nach seinem Volontariat gründete er die Textagentur "plusquamperfekt - textproduktion" sowie etwas später das Filmbüro "partizipzwei - bewegtbildproduktion" und war als freier Redakteur tätig. Ab Oktober 2007 war Thilo stellvertretender Chefredakteur des "Sony Magazins". Von April 2011 bis Dezember 2011 schrieb er die monatliche Sexkolumne für den Deutschlandteil des Magazins "Prinz". Von September 2011 bis August 2013 war er Pauschalist für die "Bild am Sonntag" und wechselte im September 2013 als Reporter zum "Stern". Im Oktober 2016 ging er als Reporter zum "Focus Magazin". Von Januar 2012 bis August 2016 schrieb Thilo Mischke eine monatliche Kolumne in der "GQ" mit dem Titel "Zone 30". Auch für die Frauenzeitschrift "Jolie" schreibt er seit Januar 2014 eine monatliche Kolumne.

Auch wer viel mit der Bahn reist, wird Thilo vielleicht kennen: Ab März 2016 erschien in der Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn "DBMobil" eine Kolumne, in der er Begegnungen mit anderen Zugreisenden beschrieb.

Werdegang als Moderator bei ProSieben Thilo Mischke ist als Moderator nicht mehr wegzudenken. Alles begann im Juli 2012, als die Dokumentation "Unter fremden Decken - Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt" mit ihm und Paula Lambert ausgestrahlt wurde. Im November 2013 folgte die Fortsetzung "Unter fremden Decken 2 - Auf der Suche nach dem besten Sex der Welt". Er fungierte in beiden Sendungen auch als Ko-Produzent.

Für Aufsehen sorgte er durch sein Glashaus-Experiment bei "Galileo", im September 2014. Interessierte konnten ihn bei "We Are Watching You" eine Woche lang, Tag und Nacht, beim Schlafen, Essen und Surfen im Internet beobachten. Nicht nur für Galileo begibt sich der Investigativ-Reporter in extreme Situationen. Auch für "ProSieben Spezials" und "ProSieben THEMA" befasst sich Thilo Mischke mit aktuellen und relevanten Themen wie Rassismus, Verschwörungen und vielem mehr.

Der "Uncovered"-Reporter ist auch bekannt als Buchautor Neben seiner Tätigkeit als Journalist und Moderator ist Thilo Mischke auch bekannt für einige Bücher. Mit der Veröffentlichung seines Buches "In 80 Frauen um die Welt" im Jahre 2010 setzte er den Startpunkt seiner Karriere als Buchautor. Weitere Werke folgten:

Thilo Mischkes Bücher "In 80 Frauen um die Welt" (2010)

"Wir, intim" (2011)

"Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen" (2013)

"Huh! Die Isländer, die Elfen und ich. Unterwegs in einem sagenhaften Land"(2017).

"Alles muss raus – Notizen vom Rand der Welt" (2022)

Thilo Mischke: Sein Leben abseits der Kamera Während der 44-Jährige in seinen Reportagen tiefgründige Einblicke in gesellschaftlich relevante Themen liefert, gibt er aus seinem Privatleben bisher wenig preis. Hin und wieder teilt er in Interviews und auf seinem Social-Media-Account dennoch private Einblicke. Hier kannst du alles Wichtige zu ihm nachlesen:

Persönliche Daten und Fakten Geburtstag: 4. März 1981

Beruf: deutscher Journalist, Autor und Fernsehmoderator

Geburtsort: Berlin

Sternzeichen: Fische

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: grün

Name: Thilo Mischke

Instagram: @thilomischke

Familie und private Beziehungen Für Thilo Mischke hat seine Familie einen hohen Stellenwert. Mit seiner Mutter und seinem Vater führt er eine sehr offene Beziehung ohne Geheimnisse und unausgesprochenen Themen. So spricht er auch offen über das Älterwerden seiner Eltern und seine größte Angst: Was passiert, wenn seine Eltern nicht mehr sind. Diese enge Verbindung teilt er gelegentlich auf seinem Instagram-Account, indem er private Schnappschüsse und Gespräche von und mit seinen Eltern teilt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Neben seinen Eltern teilte Thilo Mischke auch Informationen zu seinem jüngeren Bruder. Dabei verriet der 44-Jährige, dass sein Bruder bereits Vater geworden ist und seine Eltern zu Großeltern gemacht hat. Es bleibt also zu vermuten, dass Thilo bis zu der Geburt seiner Nichte selbst noch keine Kinder bekommen hat. Während er gelegentlich über seine Familie spricht, hält Thilo Mischke seinen aktuellen Beziehungsstatus aus der Öffentlichkeit heraus. In Interviews im Jahr 2017 sprach er sporadisch über seine Freundin namens Anja. Ob er bis heute noch mit Anja zusammen ist, bleibt jedoch unklar.

Öffentliche Kontroverse um Thilo Mischke: Kritik an ARD für Moderations-Angebot bei "ttt" Thilo Mischke ist bekannt dafür, dorthin zu gehen, wo andere wegsehen etwa in Kriegsgebiete oder zu radikalen Gruppen. Seine vielseitigen Reportagen haben ihm Respekt eingebracht. Ende 2024 kündigte die ARD den 44-Jährigen als neuen Moderator von "ttt - titel, thesen, temperamente" an. Für Mischke, der seit Jahren mit investigativem Journalismus Maßstäbe setzt, bedeutete dieses Angebot einen beruflichen Meilenstein. Doch online formierte sich ein Sturm der Empörung, ausgelöst durch Passagen aus seinem 2010 erschienenen Buch und Aussagen in einem Podcast von 2019. Rund 100 Kulturschaffende wenden sich in einem offenen Brief gegen seine Verpflichtung. Schließlich zog die ARD das Angebot zurück. Im Podcast "Hotel Matze" sprach der Journalist Ende Oktober 2025 offen darüber, wie ihn diese Zeit getroffen hat. Die Heftigkeit der öffentlichen Vorwürfe habe ihn innerlich zerrissen. Mischke beschreibt in dem Interview, wie er kaum ertragen konnte, dass man ihn als "homophoben, ableistischen, frauenfeindlichen, gewaltverherrlichenden Mann" dargestellte - ein Bild, das seiner eigenen Haltung entgegenstehe. Eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, habe er lange nicht gehabt. Heute blickt er reflektiert auf die Vorwürfe zurück. Sein früheres Buch nennt er "beschissen" und ein "Produkt seiner Zeit". Für die Inhalte wolle er sich "gerne für immer entschuldigen". Dass die Gesellschaft sensibler geworden sei, begrüßt er ausdrücklich: "Ich bin froh, dass es heute nicht mehr möglich ist." Auch seine Aussagen im Podcast bewertet er kritisch: "Hätte ich den gehört, hätte ich mich auch richtig eklig gefunden."

Nach Jahren in Krisengebieten: Thilo Mischke beginnt Therapie Recherchen in Kriegsgebieten, über die Mafia und radikale Glaubensgemeinschaften: Thilo Mischke taucht bei seinen Reportagen in die Schattenwelten der Menschheit ein. Kein Wunder, dass diese Themen nicht spurlos an ihm vorbei gehen. Im Podcast-Interview mit Matze Hielscher verriet er, dass er seit 2024 eine Therapie macht. Die Themen seiner Reportagen belasteten ihn immer mehr. Außerdem begann sein Körper zunehmend, diese Gedanken zu verdrängen. Ein Schlüsselmoment war hier vor allem seine Recherche in Nigeria und ein Gespräch mit einem ehemaligen Boko Haram Kämpfer. Der Kriegsreporter Thore Schröder habe ihm ebenso geraten, eine Therapie nicht zu beginnen, wenn es zu spät sei, sondern vorher. Das öffnete Thilo Mischke letztendlich die Augen geöffnet. In der Therapie wurde bei Thilo eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er realisierte, dass er viele Dinge zwanghaft tut, um mit der Hektik im Leben umgehen zu können. Durch seine Therapiestunden konnte er sich mit seinem inneren Konflikt auseinandersetzen, um diesen auch in der Zukunft gegensteuern zu können.

Mehr zu Thilo Mischkes Reportagen und belastende Recherchen Hier gibt es alle Folgen von "UNCOVERED" auf Joyn!