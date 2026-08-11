Im Portrait Jannik Sinner: US-Open-Favorit mit Fragezeichen Veröffentlicht: 11.08.2026 • 15:57 Uhr Jannik Sinner während den US Open 2023 in Flushing, NY. (Manuela Davies/USTA) Bild: Manuela Davies/USTA

Jannik Sinner zählt bei den US Open 2026 zu den heißesten Anwärtern auf den Titel. Der Weltranglistenerste reist mit viel Selbstvertrauen nach New York und gilt auf Hartplatz aktuell als einer der konstantesten Spieler der Tour.

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Der Italiener hat sich in den vergangenen Monaten als feste Größe an der Spitze des Herrentennis etabliert. Mit mehreren wichtigen Turniersiegen und konstant starken Leistungen gehört Sinner auch bei den US Open zu den Top-Favoriten. Besonders auf Hartplatz zählt der 25-Jährige derzeit zu den stärksten Spielern der Welt und wird von vielen Experten als einer der großen Titelkandidaten gehandelt.

Das sind seine Stärken Seine größten Stärken liegen in der sicheren Grundlinienarbeit, einer druckvollen Rückhand und seiner bemerkenswerten Ruhe in entscheidenden Momenten. Selbst unter Druck macht Sinner nur selten Fehler und bleibt meist fokussiert. Sinners Spiel basiert auf einer seltenen Mischung aus Power und Präzision. Vor allem seine Rückhand gehört zu den gefährlichsten Schlägen auf der ATP-Tour. Mit ihr kann er sowohl das Tempo diktieren als auch aus der Defensive sofort wieder Druck ausüben.

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Wer sind die Favoriten? Doch obwohl viele Experten ihn als Sinner Top-Favoriten sehen, gibt es in diesem Jahr einige Fragezeichen. Sinner hat zuletzt vergleichsweise wenig Matchpraxis sammeln können. Auch sein größter Rivale und Vorjahressieger Carlos Alcaraz kommt nicht mit der idealen Vorbereitung nach New York. Der Spanier kämpfte in den vergangenen Monaten mit einer Handgelenksverletzung und musste längere Zeit pausieren. Beide Aushängeschilder des Herrentennis gehen daher nicht mit der gewohnten Sicherheit in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Genau deshalb könnte die diesjährige Ausgabe besonders offen sein.

Während Novak Djokovic inzwischen nicht mehr seine dominante Bestform früherer Jahre erreicht und ebenfalls nicht als unantastbar gilt, wittern zahlreiche Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance. Namen wie Ben Shelton, Taylor Fritz oder auch der junge Brasilianer João Fonseca werden von vielen Beobachtern als mögliche Überraschungskandidaten gehandelt.

Wusstest du schon, dass... Sinner als großes Ski-Talent galt, bevor er sich ganz dem Tennis widmete? In seiner Heimat Südtirol gewann er als Kind sogar nationale Jugendrennen. Mit 13 Jahren entschied er sich jedoch endgültig für den Tennissport.

er seinen großen Durchbruch bereits als Teenager feierte? Experten lobten früh seine außergewöhnliche Professionalität und Arbeitsmoral. Viele Wegbegleiter berichten, dass Sinner auch abseits des Platzes äußerst diszipliniert lebt und sich voll auf seinen Sport konzentriert.

Die US Open Sieger & Siegerinnen der letzten Jahre: 2025: Carlos Alcaraz Bild: picture alliance / SIPA

2024: Jannik Sinner Bild: Manuela Davies/USTA

2023: Novak Đoković Bild: Pete Staples/USTA

2022: Carlos Alcaraz Bild: Darren Carroll/USTA

2024 & 2025: Aryna Sabalenka Bild: Darren Carroll/USTA

2023: Coco Gauff Bild: Garrett Ellwood/USTA

2022: Iga Świątek Bild: Darren Carroll/USTA 1 / 7 zum vorherigen Bild

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Ein Turnier, in dem alles passieren kann Trotzdem bleibt Sinner der Maßstab. Seine Bilanz auf Hartplatz ist weiterhin beeindruckend und er hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er bei den größten Turnieren liefern kann. Die spannende Frage lautet daher nicht nur, ob Sinner den Titel holt, sondern ob ein Außenseiter die möglicherweise seltene Gelegenheit nutzen kann, die großen Favoriten zu ärgern. So offen wie 2026 präsentierten sich die US Open bei den Herren schon lange nicht mehr.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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