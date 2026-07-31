Bald geht's los US Open 2026: erste Infos zum Turnier und wo du es kostenlos sehen kannst Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Tennis vor beeindruckender Kulisse: Das Arthur Ashe Stadium beim Herren-Einzelfinale der US Open 2023 in New York. Bild: Dustin Satloff/USTA

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht in den Startlöchern. Schon bald schlagen die Tennis-Stars bei den US Open 2026 in New York auf. Wir verraten dir, wann es losgeht, wo du die Matches live verfolgen kannst und welche Highlights dich erwarten. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Tennis-Highlight des Jahres auf einen Blick.

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Schaue dir hier alle Highlights der US Open 2025 an Hier entlang zum ganz großen Tennis

Der Countdown läuft Die Tennis-Welt blickt wieder nach New York. Von 30. August bis 13. September 2026 steigen die US Open, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Gespielt wird traditionell im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, wo sich die größten Stars der Szene um einen der prestigeträchtigsten Titel im Tennis duellieren. Im Vorjahr sicherten sich Jannik Sinner und Aryna Sabalenka die Einzeltitel und gehen auch heuer wieder als heiße Anwärter:innen auf den Pokal ins Rennen.

US Open Highlights aus 2025: Aryna Sabalenka vs. Amanda Anisimova Videoclip US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova: Highlights, Finale | US Open 2025 Verfügbar auf Joyn Videoclip • 08:42 Min Link kopieren Teilen

So bist du live dabei Tennis-Fans in Österreich können die US Open auch 2026 kostenlos und live verfolgen. Joyn zeigt 2 Spiele täglich im Livestream, zusätzlich sind ausgewählte Live-Spiele auf PULS 4 zu sehen. Dort verpasst du keine Highlights aus Flushing Meadows und kannst die entscheidenden Ballwechsel, Überraschungen und Titelkämpfe live miterleben.

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Du willst noch mehr Tennis? Dann solltest du dir die Highlights der BMW Open 2025 nicht entgehen lassen. Das traditionsreiche Sandplatzturnier in München wurde 2025 erstmals als ATP-500-Event ausgetragen und lockte zahlreiche Weltklasse-Spieler an. Bevor die Stars bei den US Open auf Hartplatz um den Grand-Slam-Titel kämpfen, kannst du hier noch einmal die spektakulärsten Ballwechsel und besten Momente der BMW Open erleben.

Schaue dir die Highlights und Interviews der BMW Open an Hier geht's zum ATP-Tennis-Event in München

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