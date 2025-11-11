Karaoke, Freibier und "dumme Promis" Olli Schulz hat dazugelernt: Joko verliert Folge 4 von "Wer stiehlt mir die Show?" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Kuscheliges Karaoke-Quiz und Live-Action am Alexanderplatz Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.11.2025 • 143 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Musiker Olli Schulz schafft es bei "Wer stiehlt mir die Show?" wieder bis ins Finale und trifft dort erneut auf Stamm-Moderator Joko Winterscheidt. Zuvor war ihm Wildcard-Kandidatin Elmas dicht auf den Fersen. So lief Folge 4 der 10. Staffel ab.

In der vergangenen Woche holte sich Joko Winterscheidt seine Show von Comedian Olli Dittrich zurück - kann er sie in Folge 4 von #WSMDS erfolgreich verteidigen? Diese vier haben etwas dagegen: Musiker Olli Schulz, Schauspielerin Karoline Herfurth, Comedian Olli Dittrich und Wildcard-Kandidatin Elmas aus Dortmund. Die 23-Jährige arbeitet bei der Kriminalpolizei und ist großer Fan der Sendung: "Wir haben das schon zu Hause nachgespielt", berichtet Elmas stolz.

Olli Schulz: "Prominente sind so dumm!" Die Quizrunde "Die leichen Fünf" erweist sich erneut als Hürde: Dass eine 23-Jährige nicht weiß, wofür die Abkürzung CD (= Compact Disc) steht? Geschenkt! Aber warum haben die anderen so große Wissenslücken? "Prominente sind so dumm, ey!", zeigt sich Olli Schulz selbstkritisch. Olli Dittrich kontert schlagfertig: "Deshalb werden sie Prominente!"

Kabinenparty beim Karaoke Beim gemeinsamen Karaoke-Singen in enger Kabine ist die Stimmung ausgelassen, frei nach dem Spiele-Motto "Zusammen singt wir stark". Die Schwierigkeit: Die Promis und Elmas hören von bekannten Hits wie Gloria Gaynors "I Will Survive" zuerst nur die deutsche Übersetzung, erst nach und nach steigen "The Mighty Winterscheidts" mit der Melodie ein.

Karoline Herfurth kennt sich aus - fast überall! Läuft bei ihr: Schauspielerin Karoline Herfurth beeindruckt alle bei "Du bist, was du Tourist" mit ihren geografischen Kenntnissen. Es gilt, internationale Sehenswürdigkeiten aus ungewohnter Perspektive zu erkennen: im Selfie-Modus mit dem Blick in die weniger bekannte Umgebung.

Passant:innen rennen weg - doch Katrin Bauerfeind ist hartnäckig Der Alexanderplatz - kurz "Alex" in Berlin ist auch eine Sehenswürdigkeit - wenn es nach Joko geht, allerdings "eine der hässlichsten". Beim Spiel "Völker, hört diese Frage" schnappt sich Katrin Bauerfeind Passant:innen am "Alex", die die gleiche Frage beantworten müssen wie das Panel im Studio - zum Beispiel, wie der genaue Wortlaut des größten Hits von Schlager-Star Andrea Berg ("Du hast mich tausendmal belogen") ist. Katrin Bauerfeinds härteste Challenge aber ist es, überhaupt Menschen zum Mitraten zu motivieren - viele rennen weg, als sie die Moderatorin erkennen.

Freibier gefällig? Erst die Arbeit … Einfacher zu ködern ist das Studiopublikum: Es lockt ja auch eine Runde Freibier - wenn sie bei "Bier schaffen das" Schlagzeilen über historische Ereignisse in eigenen Worten wiedergeben können. Leichter gesagt als getan …

Domino Day mal anders: Wo purzeln sie denn? Ein Klassiker in neuer Form: Joko moderiert in Trainingsjacke die #WSMDS-Variante vom "Domino Day". Karoline Herfurth ist überfordert, denn sie muss nicht nur Dinge im Studio suchen, die wie Dominos umfallen können, sondern gleichzeitig auch noch Quizfragen beantworten: "Das ist voll der Psychoterror hier!", stöhnt sie. Olli Dittrich stellt es schlauer an: Er reiht Studiogäste hintereinander und lässt sie dann wie Domino-Steine purzeln.

Spoiler-Alarm: Wer hat gewonnen und moderiert die nächste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?"? Im Finale trifft Joko zum zweiten Mal auf seinen alten Kumpel Olli Schulz. Der 52-Jährige will es dieses Mal unbedingt schaffen, setzt seinen beiden Münzen mit mehr Bedacht ein - und kann dazu mit Wissen punkten. Am Ende hat der Musiker die Nase vorn und stiehlt Jokos Show! "Ich habe etwas ganz Besonderes vorbereitet - ich hab' Bock auf euch!", erklärt Olli Schulz nach seinem Sieg euphorisch. Am Sonntag, 16. November, 20:15 Uhr, wirst du erfahren, was das zu bedeuten hat - bei "Wer stiehlt Olli Schulz die Show?" auf ProSieben und Joyn.