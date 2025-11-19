Kennst du die stärksten Fälle? 500 Folgen "SOKO Wismar": Das erwartet dich heute in der Jubiläumsfolge Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Mord statt Strandkorb-Party bei "SOKO Wismar": Pöhlmann, Joost und Rechtsmedizinerin Dr. Sturbeck finden am Strand die ermordete Influencerin Carina Wilde. Bild: ZDF/Marc Meyerbröker

Das ist ein echter Meilenstein: Am 19. November läuft die 500. Folge der ZDF-Krimireihe "SOKO Wismar". Wir werfen einen Blick auf die Jubiläumsfolge und die stärksten Episoden in der über 20-jährigen Geschichte der Vorabendserie.

500 Folgen - das schaffen nicht viele Kriminalserien. Selbst "SOKO 5113", die Mutterserie aller SOKO-Ableger, kam "nur" auf 560 Folgen unter dem Originaltitel, war aber seit 1978 auf Sendung. 2016 wurde sie in "SOKO München" umbenannt und 2020 nach insgesamt 675 Folgen eingestellt. "SOKO Wismar" war nach "SOKO Leipzig" (seit 2001), "SOKO Kitzbühel" (in Deutschland seit 2003) und "SOKO Köln" (seit 2003) der vierte SOKO-Ableger. Nach dem Start 2004 überholte die Serie von der Folgenanzahl aber die meisten SOKO-Zweigstellen. Nur "SOKO Leipzig" kommt derzeit auf mehr Episoden, die Kollegen aus Sachsen feierten ihr 500. Folgenjubiläum im vergangenen April - hatten aber auch drei Jahre mehr "Anlaufzeit" dafür. 500 Folgen also rund um das Revier im idyllischen Wismar, der Hansestadt an der Ostseeküste mit knapp 44.000 Einwohner:innen. Seit der ersten Episode, die am 6. Oktober 2004 im ZDF-Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde, ist nur noch der Revierleiter, Erster Kriminalhauptkommissar Jan-Hinrich Reuter (Udo Kroschwald), dabei. Nicht nur er hat in den letzten 21 Jahren eine Menge erlebt. Wir werfen einen Blick auf die Jubiläumsfolge und einige wegweisende Episoden aus den bislang 22 Staffeln.

Fatales Jubiläum: "Tod im Strandkorb" ist die 500. Folge von "SOKO Wismar" Folge: "Tod im Strandkorb", 19. November 2025: Das Team der SOKO will für die Strandkorb-EM trainieren. Aber beim Gruppenfoto am Strand finden sie eine Leiche - ausgerechnet in einem Strandkorb. Das Opfer ist nicht irgendwer. Carina Wilde war eine der erfolgreichsten Reise-Influencerinnen Deutschlands und Organisatorin der bevorstehenden Strandkorb-EM. Wer hat sie erschlagen und im Strandkorb plakativ abgelegt? An Verdächtigen mangelt es nicht. Sie hatte Streit mit ihrer ehrgeizigen Managerin Nina (Ceci Chuh). Auch Peter Ehlers (Matthias Hörnke) kommt infrage, der vehement gegen das Strandkorb-Event und damit gegen Wilde protestierte. Florian Albertsen (Martin Bruchmann) wiederum war mit Wilde befreundet. Zumindest bis er herausfand, dass Wildes geplanter Kaffeewagen seinem Strand-Café Konkurrenz hätte machen können. Aber bieten diese Meinungsverschiedenheiten wirklich ein tödliches Motiv? Jan Reuter und sein Team um die Kriminalhauptkommissare Lars Pöhlmann (Dominic Boeer) und Karoline Joost (Nike Fuhrmann) stehen vor einem kniffligen Rätsel. Folge: "Trojanisches Pferd", 6. Oktober 2004: Jan Reuter - damals noch in Polizeiuniform und nicht wie heute in Zivil - und seine Mannschaft heften sich an die Spuren von Paul Jost. Der wurde als Mörder verurteilt und nutzte nun einen Tag Hafturlaub zur Flucht, wobei er auch die Polizisten Winfried "Winnie" Scheel (Martin Brambach), Olav Hinzmann (Kai Maertens) und Leena Virtanen (Li Hagman) überlistete. Der heutige "Tatort"-Kommissar Brambach schied 2006 aus "SOKO Wismar" aus, Maetrens ging 2007, ohne dass je Gründe dafür genannt wurden.

Legendäre Folgen aus der Geschichte von "SOKO Wismar" Folge: "Auf und davon", 18. November 2009: Als Paula Rumpf mit aufgeschnittenen Pulsadern hinter dem Steuer eines Geländewagens gefunden wird, deutet zunächst alles auf Selbstmord hin. Aber natürlich lässt sich Dr. Helene Sturbeck (Katharina Blaschke) nicht täuschen. Sie findet heraus, dass das Opfer erstickt wurde, der Suizid war eine Inszenierung. Nur: von wem? Die Folge ist eine der vielen Sternstunden von Katharina Blaschke, die in ihrer Figur der Rechtsmedizinerin seit der zweiten Staffel zum unverzichtbaren Mitglied der SOKO und vor allem zum absoluten Publikumsliebling wurde. Erst 2024 wählten sie die Leser der "Ostsee-Zeitung" zur beliebtesten SOKO-Schauspielerin. Folge: "Umzug in den Tod", 14. Dezember 2011: Plötzlich ist er da, wie aus dem Nichts: Polizeihauptmeister Kai Timmermann (Mathias Junge). Es gab nie eine Erklärung warum, aber er löste den Kollegen Lars Pöhlmann (Dominic Boeer), ab, der seit 2007 Dienst in Wismar tat. Warum Pöhlmann verschwand, wurde erst viel später erklärt: Er machte eine Ausbildung bei Interpol. Im ersten Fall mit Timmermann geht's um den Mord an einer Möchtegern-Auswandererin. Folge: "Undercover", 14. Januar 2015: In der Folge wird der Abschied von Leena Virtanen (Li Hagman) verkündet - aber nicht gezeigt. Es kommt nur beiläufig in einem Gespräch von Reuter mit Kollegin Katrin Börensen (Claudia Schmutzler) zur Sprache, dass die finnischen Kollegen Virtanen zurückbeordert hätten. Virtanen war die einzige Figur, die bis zu ihrer letzten Folge (221) in wirklich jeder SOKO-Episode auftauchte. Sogar Reuter hatte mal, wegen eines Angelausflugs, eine Auszeit über mehrere Folgen. Virtanens Abschiedsfolge wurde zum Comeback von Lars Pöhlmann. Der gab den Job bei Interpol auf und übernahm lieber die Stelle in Wismar, die durch den Abschied von Kriminaloberkommissar Nils Theede (Jonas Laux) frei wurde. Der folgte seiner großen Liebe nach Hamburg.

Hello Goodbye: Abschiede und Neuzugänge bei "SOKO Wismar" Folge: "In Versuchung", 27. Dezember 2017: Drei Episoden der hohen Fluktuation. In Episode 299 ging Anneke van der Meer (Isabel Berghout) zurück nach Holland. In der Jubiläumsfolge 300 verkündete Katrin Börensen ihren Wechsel zum Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Eine ihrer letzten Amtshandlungen in Wismar ist es, Pöhlmann vom Verdacht der Raubgeldunterschlagung zu entlasten. In Folge 301 ist Börensen Geschichte: Kriminalhauptkommissarin Karoline Joost (Nike Fuhrmann) übernimmt ihren Posten und füllt ihn bis heute aus. Folge: "Der Fluch von Poel", 29. September 2021: Hans Neumann, pensionierter Erfinder des erfolgreichen Brettspiels "Der Fluch von Poel", starb in seinem Treppenlift - an einem Stromschlag. Die Folge gilt als die erfolgreichste in der Geschichte von "SOKO Wimsar", weil sie mit 4,13 Millionen Zuschauer:innen die magische Vier-Millionen-Grenze knackte. Folge: "Glückskeks", 15. Dezember 2021: In der Folge geht es um den Mord an Glückskeks-Texte-Schreiber Linus Jensen. Im Gedächtnis blieb die Folge den Fans aus anderem Grund. In dieser Episode wird der Abschied von Kai Timmermann verkündet. Der hatte sich schon länger eine Auszeit genommen, jetzt machte die zurückgelassene Dienstmarke auf dem Schreibtisch klar: Er kommt nie zurück. Schauspieler Mathias Junge hatte aus "karrieretechnischen Gründen" seinen Abschied erklärt.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.