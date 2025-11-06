"9 Plätze – 9 Schätze 2025: So schön ist Österreich" in ORF 2 und auf Joyn

Die ORF-Show "9 Plätze – 9 Schätze" ging auch 2025 erfolgreich über die Bühne. Die Sendung zählt seit über einem Jahrzehnt zu den fixen Höhepunkten rund um den Nationalfeiertag. Am 25. Oktober wurde der schönste Platz & Schatz gekürt. Heute, 6.11. findet im ORF 2 - Stream auf Joyn um 21:05 Uhr die Sendung "9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich" auf dem Programm. Armin Assinger präsentiert in der Sendung aus der Österreichischen Nationalbibliothek alle 27 nominierten Orte der Bundesländer – damit ganz Österreich sämtliche verborgenen Schätze 2025 kennenlernt.

Die Finalisten 2025 Die neun Landessieger, die am 25. Oktober live im TV um den Titel "schönster Platz" konkurriert haben, waren:

Burgenland: Jois am Neusiedler See

Kärnten: Danielsberg

Niederösterreich: Mariazellerbahn

Oberösterreich: Silberzeile in Schärding

Salzburg: Lammerklamm

Steiermark: Eorykogel

Tirol: Kellerjochkapelle

Vorarlberg: Scheidseen

Wien: Stadtpark

Facts zur TV-Sendung: So lief das Finale ab Die Finalshow am 25. Oktober 2025 wurde wie auch schon während der letzten Jahre live ausgestrahlt. Neben Assinger und Karlich waren Prominente Gäste als Länderpatinnen und -paten beteiligt, darunter Miriam Kutrowatz und RIAN sowie bekannte Gesichter wie Missy May, Gregor Bloéb und Angelika Niedetzky. Die Entscheidung über den Siegerplatz erfolgte durch eine Kombination aus Jurywertung sowie Telefon- und SMS-Voting.

Behind the Scenes: Armin Assingers Erfolg und Bedeutung der Sendung Armin Assinger gilt als einer der bekanntesten TV-Moderatoren Österreichs und steht seit Beginn als Fixpunkt für "9 Plätze – 9 Schätze". Mit seinem Engagement belebt er Jahr für Jahr die Suche nach Österreichs verborgensten Schönheiten und schafft es nach wie vor, Millionen Zuschauer dafür zu begeistern.