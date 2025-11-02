Ultimative Liste "American Pie": So sieht die richtige Reihenfolge der Kult-Filme aus Aktualisiert: 02.11.2025 • 18:00 Uhr Die perfekte Abfolge für die neun Teile der Teenie-Saga. Bild: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | -; picture alliance / Everett Collection | ©Universal/Courtesy Everett Collection; IMAGO / Allstar; IMAGO / Mary Evans; picture alliance / Collection Christophel | NZ

Die "American Pie"-Filme gehören zu den bekanntesten Komödien aller Zeiten. Mit ihrem frechen, teils dreckigen Humor, den unvergesslichen Charakteren und den chaotischen Abenteuern haben sie Kultstatus erreicht. In welcher Reihenfolge sollte man die insgesamt neun Filme am besten anschauen?

Die "American Pie"-Filme nach Veröffentlichung "American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen" (1999) "American Pie 2" (2001) "American Pie: Jetzt wird geheiratet" (2003) "American Pie präsentiert: Die nächste Generation" (2005) "American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen" (2006) "American Pie präsentiert: Die College-Clique" (2007) "American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe" (2009) "American Pie: Das Klassentreffen" (2012) American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen (2020)

Die vier Originalfilme: Das Herzstück der Reihe Die mittlerweile acht-teilige Chronologie des "American Pie"- Universums lässt sich in die vier originalen Filme und die vier Ableger aufteilen. Anders als bei vielen anderen Filmreihen muss man sich bei "American Pie" nicht großartig in die Chronologie der Handlung einlesen. Die Filme lassen sich problemlos in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung ansehen.

1. "American Pie: Wie ein heißer Apfelkuchen" (1999) Der erste Film ist der Klassiker, mit dem alles begann. Er erzählt die Geschichte von vier Highschool-Freunden, die sich ein gemeinsames Ziel setzen: ihre Jungfräulichkeit vor dem Abschlussball zu verlieren. Mit Szenen wie der legendären "Apfelkuchen-Affäre" und den unvergesslichen Charakteren wie Jim (Jason Biggs), Stifler (Seann William Scott) und Michelle (Alyson Hannigan) legt dieser Film den Grundstein für die gesamte Reihe.

2. "American Pie 2" (2001) Die Handlung des zweiten Teils knüpft direkt an den ersten an und zeigt, wie die Charaktere mit dem Erwachsenwerden umgehen. Nach dem ersten College-Jahr kehrt die Clique für die Semesterferien zurück in ihre Heimatstadt. Sie mieten ein Haus und erleben einen Sommer voller Chaos, peinlicher Situationen und romantischer Verwicklungen.

3. "American Pie: Jetzt wird geheiratet" (2003) Der dritte Teil der Hauptreihe zeigt Jim und Michelle, die sich verloben und heiraten wollen. Natürlich sorgen Stifler und Co. dafür, dass die Hochzeit nicht ohne Turbulenzen abläuft. Dieser Film schließt die Geschichte der Hauptfiguren ab und zeigt, wie sie sich von ihrer Jugend verabschieden und ins Erwachsenenleben starten.

4. "American Pie: Das Klassentreffen" (2012) Fast ein Jahrzehnt nach dem letzten Film treffen sich die Freunde für ein Highschool-Klassentreffen wieder. Die Gang schwelgt in Erinnerungen schwelgt. Obwohl sich vieles verändert hat, ist eines gleich geblieben: Die Gruppe scheint Missgeschicke und Chaos magisch anzuziehen. Zwischen Eheproblemen, unerwarteten Romanzen und jeder Menge skurriler Situationen erleben die Freunde ein Wochenende voller Nostalgie, Humor und neuer Erkenntnisse.

Die Spin-offs: Die "American Pie Presents"-Filme Neben der Hauptreihe gibt es mehrere Spin-offs, die unter dem Titel "American Pie Presents" veröffentlicht wurden und übrigens nie ins Kino kamen, sondern direkt auf DVD/ Streamingdiensten erschienen. Die Ableger sind nur lose mit den Hauptcharakteren und Handlungen der Hauptfilme verbunden, man muss die vier Original-Teile also nicht zwingend gesehen haben.

5. "American Pie präsentiert: Die nächste Generation" (2005) Dieser Film handelt von Matt Stifler (Tad Hilgenbrink), dem jüngeren Bruder des originalen (Steve) Stiflers, der in die Fußstapfen seines berüchtigten Bruders treten möchte. Sein Traum: erfolgreicher Porno-Produzent zu werden. Doch als er in ein Sommercamp für Musiker geschickt wird, muss er sich an völlig neue Regeln anpassen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten entdeckt Matt dort neue Freundschaften, die erste Liebe und eine andere Seite an sich – ohne dabei auf den typischen Stifler-Irrsin zu verzichten.

6. "American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen" (2006) Im zweiten Ablger geht es um Erik Stifler (John White), ein weiteres Mitglied der berüchtigten Familie. Anders als seine Cousins ist er aber eher zurückhaltend und schüchtern. Noch schlimmer: Trotz fester Freundin ist er nach dem Highschool-Abschluss noch Jungfrau. Ein Unding in der Stifler-Familie. Das soll sich jetzt ändern. Gemeinsam mit seinen Freunden Ryan (Ross Thomas) und Mike 'Cooze' Coozeman (Jake Siegel) und der Erlaubnis seiner Freundin macht sich Erik auf den Weg nach Michigan, wo die legendäre "Nackte Meile" stattfindet – ein riesiges College-Event, bei dem Studenten nackt über den Campus rennen und ausgelassen feiern.

7. "American Pie präsentiert: Die College-Clique" (2007) Das Feiern geht in die nächste Runde! Erik, Ryan und Cooze starten ihr College-Leben und schließen sich der legendären Studentenverbindung Beta House an. Doch der Spaß gerät in Gefahr, als die Streberverbindung versucht, den wilden Lebensstil der Betas zu unterbinden. Nun müssen Erik und seine Freunde um ihr Recht auf legendäre Partys kämpfen.

8. "American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe" (2009) Dieser Film dreht sich um eine Gruppe von Teenagern, die ein altes Buch voller Liebes- und Dating-Tipps entdecken. Die Freunde glauben, dass sie mit Hilfe dieses Buches ihre Chancen bei den Mädchen verbessern können. Doch als sie die Ratschläge umsetzen, geraten sie in eine Reihe von komischen und oft peinlichen Situationen. Letztendlich lernen sie wichtige Lektionen über Beziehungen, Freundschaft und das Erwachsenwerden.

9. American Pie präsentiert: Jetzt haben die Mädchen das Sagen (2020) Erstmals geht es in diesem Film der "American Pie"-Reihe um eine reine Mädels-Clique. Stephanie und ihre Freundinnen Annie (Madison Pettis), Kayla (Piper Curda) und Michelle (Natasha Behnam) beginnen ihr letztes Jahr an der Highschool und haben große Ziele vor Augen. Doch als der attraktive Grant (Darren Barnet), der Sohn der neuen Direktorin, an die Schule kommt, geraten alle Pläne ins Wanken. Noch mehr zu "American Pie": Alte Bekannte und neue Eskapaden: Ist das der beste "American Pie"-Film aller Zeiten?