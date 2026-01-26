"Breaking Media": Das neue Magazin für Medienkompetenz startet

Orientierung zwischen Fake News und Filterblasen: "Breaking Media" - das neue Magazin für Medienkompetenz - will die Zuschauer mithilfe von praktischen Tipps und aktuellen Themen zur kritischen Mediennutzung befähigen. Moderatorin Gundula Geiginger führt durch die neue Sendung und setzt den Fokus auf digitale Selbstbestimmung - für mehr Durchblick im Mediendschungel.

Klarheit statt Informationsdschungel

Unter der Moderation von Gundula Geiginger beleuchtet das Format "Breaking Media" sowohl die heimische als auch die internationale Medienlandschaft verständlich und bietet eine kritische Einordnung aktueller Trends. Das soll Orientierung und die digitale Selbstbestimmung der Zuseher:innen verstärken und gewährleisten. Gleichzeitig beleuchtet das Magazin das Spannungsfeld zwischen klassischem Journalismus und sozialen Netzwerken und liefert praxisnahe Tipps zur kritischen Mediennutzung.

Zu Gast werden Persönlichkeiten wie Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), "profil"-Chefredakteurin Anna Thalhammer oder Österreichs wichtigster Medienmanager, Gerhard Zeiler erwartet. Den Auftakt macht Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler.

"Breaking Media" ist ab 27. Jänner um 22.20 Uhr immer dienstags im Puls 4-Livestream und samstags im Puls 24-Livestream auf Joyn zu sehen. Ab 10. Februar läuft "Breaking Media" wöchentlich direkt nach dem Talk "Pro und Contra".