Wer führt den ORF in die Zukunft? Breaking Media Spezial: Wer wird ORF-Chef:in? Veröffentlicht: Vor 3 Stunden Gundula Geiginger moderiert das Medienkompetenzmagazin "Breaking Media" Bild: Joyn | PULS4

Wer bewirbt sich um die ORF-Generaldirektion? Darüber wird seit Wochen spekuliert. Die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten lassen sich Zeit und treten mit ihren Ambitionen erst spät an die Öffentlichkeit. Klarheit herrscht erst mit Ablauf der Bewerbungsfrist am Donnerstag, dem 28. Mai: Dann steht fest, wer tatsächlich ins Rennen um die Führung des ORF geht.

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Die Kandidat:innen im "Breaking Media Spezial" Im Anschluss stellen sich die Bewerberinnen und Bewerber der öffentlichen Diskussion. In einem "Breaking Media Spezial" sprechen sie am 2. Juni 2026 mit Gundula Geiginger über ihre Vision für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was funktioniert im ORF – und wo ist unbedingt ein Kurswechsel notwendig?

Hier geht es zu "Breaking Media" auf Joyn Alle Folgen von "Breaking Media"

Erste Kandidatin: Lisa Totzauer Die ORF-Magazine-Leiterin Lisa Totzauer bricht als Erste das Eis. Sie bewirbt sich als erste öffentlich um den Posten der ORF-Generaldirektorin: "Wir können das Haus reformieren. Wir sind nicht machtlos."

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Großer Favorit: Clemens Pig APA-Chef Clemens Pig führt das Bewerberfeld für den Chefsessel an. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti sprach sich für eine Bewerbung von ihm aus.

Der Herausforderer: Markus Breitenecker Auch der Name des ehemaligen Vorstandsmitglieds beim TV-Konzern ProSiebenSat1 in München fällt immer wieder als Küniglberg-Kandidat.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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