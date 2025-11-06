"Konnte nicht aufstehen" Carolin Kebekus: Geburt hat sie "total aus der Bahn geworfen" Aktualisiert: 08:20 Uhr von Franziska Hursach Carolin Kebekus spricht ehrlich über ihr Muttersein und die Herausforderungen des Wochenbetts. Bild: picture alliance / dpa

Carolin Kebekus hält ihr Privatleben normalerweise weitgehend zurück. Jetzt gibt die Komikerin überraschend ehrliche Einblicke in ihr Leben als Mutter. Die ersten Wochen mit Baby waren alles andere als einfach, und sie erzählt offen, was sie wirklich erlebt hat.

Carolin Kebekus (45) überrascht mit ehrlichen Worten über das Muttersein. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sprach die Entertainerin, die sonst in ihrer "Die Carolin Kebekus Show" für bissigen Humor sorgt, so offen wie nie über die ersten Wochen nach der Geburt ihres Babys - eine Zeit voller Liebe, Schlafmangel und Herausforderungen.

Carolin Kebekus erzählt ehrlich vom Alltag als neue Mutter Anfang 2024 wurde Kebekus Mutter, ohne ihre Schwangerschaft zuvor öffentlich zu machen. Nun gewährt sie erstmals Einblicke in ihren Alltag - und der ist alles andere als glamourös. Das Geschlecht ihres Babys hält sie geheim, doch eins steht fest: Humor liegt in der Familie. "Heute Nacht war es wach und hat geredet: 'Mama. Hahaha. Viele Kinder. Heia. Boden. Bum. Aua. Pipi. Hahaha'", erzählt sie lachend. Selbst in schlaflosen Nächten verliert die 45-Jährige nicht ihren Witz: "Ich so: Bitte schlaf! Ich habe den ganzen Tag Interviews, es werden Fotos von mir gemacht, ich muss schlafen! Gleichzeitig denkt man auch: Wie witzig ist das denn?".

Schwieriges Wochenbett: So belastend war die Zeit nach der Geburt Doch hinter der Fassade steckt eine harte Realität. Nach einem Kaiserschnitt litt die Komikerin unter starken Schmerzen und Wundwassereinschlüssen. Das Wochenbett wurde für sie zum Albtraum. "Ich konnte einfach nicht aufstehen", erinnert sie sich. Auch das Stillen war kaum möglich: "Man muss dem Kind die Brust ja geben. Wirklich geben, zusammendrücken wie ein Butterbrot. Jetzt konnte ich mich aber noch nicht mal gerade hinsetzen!"

Nach der Geburt habe ich gar nichts hinbekommen. Das hat mich total aus der Bahn geworfen. Carolin Kebekus

Trotz allem zeigt sie sich dankbar - und kritisch: "Ich habe Geld, ich habe Familie, ich habe einen fähigen Vater für das Baby und mir sehr früh Kinderbetreuung gekauft. Ich weiß nicht, wie andere Frauen das machen. (...) Dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass wir Mütter das alles aushalten, weil wir das immer schon gemacht haben - das ist gewagt, finde ich." Passend dazu greift Kebekus in ihrer "Die Carolin Kebekus Show" auch Themen aus ihrem eigenen Mama-Alltag auf. In der aktuellen Staffel widmet sie sich mit gewohntem Witz und Selbstironie den Tücken des Elternlebens. "Die Carolin Kebekus Show" läuft donnerstags um 23:35 Uhr im Ersten und im Livestream auf Joyn.

Carolin Kebekus im Duell: Mit Bruder gegen die Wolter-Zwillinge - wer gewinnt? Ganze Folge Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show Die Kebekus Geschwister vs. die Wolter-Zwillinge Verfügbar auf Joyn Folge vom 05.09.2023 • 130 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Wir gegen Die": Eine der lustigsten Spieleshows jetzt anschauen Alle Folgen gibt's hier kostenlos auf Joyn