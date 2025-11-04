"C.I. – Chemical Intelligence": Die rasante Wissensshow ist zurück

Chemie steckt überall drin: beim Klimaschutz, in der Medizin, im Alltag – sogar beim Kochen, Autofahren und Putzen oder bei einem der schönsten Dinge des Lebens: dem Verlieben. Höchste Zeit für die dritte Staffel der Show, die genau das beweist: "C.I. – Chemical Intelligence".

Chemie trifft Entertainment: Wissen für die Next Generation

Die Quizshow zeigt bereits seit zwei Staffeln, wie spannend und relevant Chemie eigentlich wirklich ist. Das beweisen vor allem die jungen Talente der Show. Im Alter zwischen 15 und 20 Jahren treten sie in fünf Folgen gegeneinander an und beweisen, was sie draufhaben. Moderator Mathias Pascottini führt wieder durch das Format.

Prominente Unterstützung gibt’s ebenfalls: das erste Mal dabei ist Social-Media-Star Anna Strigl. Sie bringt digitale Neugier und Reichweite ins Studio, während renommierter Schauspieler und Publikumsliebling Stefano Bernardin mit Teamgeist motiviert. Beide Promi-Kapitäne könnten unterschiedlicher nicht sein – teilen aber die pure Leidenschaft für Wissen.