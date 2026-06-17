Gewinne 3x2 VIP Tickets für die Electronic Music Bühne am Donauinselfest 2026

Dein exklusiver Donauinselfest-Moment 2026

Schnapp dir deine Lieblingsbegleitung und erlebe das Donauinselfest 2026 vom 3. - 5. Juli aus einer Perspektive, die nur wenige kennen: direkt hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne!

Das gibt es zu gewinnen:

3x2 VIP-Tickets für den exklusiven Bereich hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne.