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Gewinne 3x2 VIP Tickets für die Electronic Music Bühne am Donauinselfest 2026

Veröffentlicht:

Kronehit Bühne Donauinselfest

Bild: Mathias Lechner

Dein exklusiver Donauinselfest-Moment 2026

Schnapp dir deine Lieblingsbegleitung und erlebe das Donauinselfest 2026 vom 3. - 5. Juli aus einer Perspektive, die nur wenige kennen: direkt hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne!

Das gibt es zu gewinnen:

3x2 VIP-Tickets für den exklusiven Bereich hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne.

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Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage, die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 26.06.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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