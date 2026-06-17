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Gewinne 3x2 VIP Tickets für die Electronic Music Bühne am Donauinselfest 2026
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Dein exklusiver Donauinselfest-Moment 2026
Schnapp dir deine Lieblingsbegleitung und erlebe das Donauinselfest 2026 vom 3. - 5. Juli aus einer Perspektive, die nur wenige kennen: direkt hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne!
Das gibt es zu gewinnen:
3x2 VIP-Tickets für den exklusiven Bereich hinter dem DJ-Pult auf der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne.
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Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage, die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 26.06.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
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