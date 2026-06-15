Pride Month "Es reicht!" Dennis Lodi ärgert sich über böse Kommentare Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Sophie Reiter Dennis Lodi feiert ausgelassen auf der Pride Parade in Wien. Bild: Privat

Bunte Outfits, gute Laune und viel nackte Haut: Über 300.000 Menschen sind vergangenen Samstag bei der Vienna Pride Parade 2026 für Akzeptanz, Respekt und Gleichberechtigung auf die Wiener Straßen gegangen. Auch Reality-Star Dennis Lodi feierte fröhlich mit. Das dürfte einigen seiner Follower sauer aufstoßen, denn es hagelt böse Kommentare im Netz.

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"Dachte du bist cooler als die Pride!" Dennis Lodi erwartet einen Tag nach der Wiener Regenbogenparade eine unschöne Überraschung. Auf seinem Instagram-Profil häufen sich Kommentare über seinen Besuch bei der vergangenen Demonstration. Dort tanzt der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer nämlich ausgelassen gemeinsam mit etlichen Menschen aus der LGBTQ+-Community.

Du bist ein Opfer, weil du gestern auf der Pride warst. User-Kommentar auf Dennis' Instagram

Das geht Dennis zu weit und er meldet sich wütend zu Wort: "Wir haben 2026! Lasst die Leute doch einfach lieben, wen sie wollen!", womit er seinen Unmut nicht verstecken will. So ein Verhalten könne er heutzutage nicht mehr akzeptieren.

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Liebe Worte an die Community Dabei wollte der deutsche TV-Promi doch einfach nur eine gute Zeit haben, legt sogar kurz selbst als DJ am Joyn Truck auf und fasst den Tag auf der Pride Parade zusammen: "Ich habe wirklich lang nicht so einen Spaß gehabt wie gestern. So liebe Menschen habe ich schon lang nicht mehr gesehen.“ - "Jeder tanzt, jeder lacht und jeder liebt sich - das brauchen wir doch heutzutage!", sagt er. Ob da auch ein bisschen Wehmut mitschwingt? Immerhin sollen Dennis und seine Freundin Tara Tabitha gerade eine Krise nach der "Temptation Island VIP"- Teilnahme durchmachen. Sogar von Trennung ist die Rede ... Auf der Pride waren beide, doch zusammen gesichtet wurden sie nicht.

Das ganze Statement von Dennis:

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