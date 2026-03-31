Exklusive "UNIQA ÖFB Cup"-Spiele ab der Saison 2026/27 LIVE auf Joyn & PULS 4

Im Vorjahr triumphierte der WAC – wer holt heuer den begehrten Titel im ÖFB Cup?

Der österreichische Fußball bleibt auch in Zukunft frei zugänglich und bekommt gleichzeitig noch mehr Reichweite: Ab der Saison 2026/27 sichern sich JOYN und PULS 4 exklusive Live-Rechte am UNIQA ÖFB Cup.

Vier exklusive Live-Spiele pro Saison

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Österreichischer Fußball-Bund übertragen Joyn und PULS 4 pro Saison vier ausgewählte Spiele live – von der 1. Runde bis inklusive Viertelfinale. Die Spiele sind im Free-TV auf PULS 4 und im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen.

Damit bleibt der traditionsreiche Cupbewerb weiterhin für alle Fußballfans frei empfangbar.