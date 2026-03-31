Starke Kooperation für mehr Reichweite
Exklusive "UNIQA ÖFB Cup"-Spiele ab der Saison 2026/27 LIVE auf Joyn & PULS 4
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Der österreichische Fußball bleibt auch in Zukunft frei zugänglich und bekommt gleichzeitig noch mehr Reichweite: Ab der Saison 2026/27 sichern sich JOYN und PULS 4 exklusive Live-Rechte am UNIQA ÖFB Cup.
Vier exklusive Live-Spiele pro Saison
Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit dem Österreichischer Fußball-Bund übertragen Joyn und PULS 4 pro Saison vier ausgewählte Spiele live – von der 1. Runde bis inklusive Viertelfinale. Die Spiele sind im Free-TV auf PULS 4 und im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen.
Damit bleibt der traditionsreiche Cupbewerb weiterhin für alle Fußballfans frei empfangbar.
Mehr Fußball auf Joyn
Im Sinne der 'Power of Cooperation' stellen wir sicher, dass der Bewerb auch in Zukunft eine starke, vielfältige und frei zugängliche mediale Bühne erhält.
Power of Cooperation
Die Vereinbarung mit dem Österreichischen Fußball-Bund gilt für die kommenden vier Cup-Saisonen und umfasst insgesamt vier exklusive Live-Spiele pro Saison. Die JOYN- und PULS 4-Sport-Crew rund um Florian Knöchl, Phillip Hajszan, Mario Hochgerner, Lukas Kapun und Co. werden die Zuseher:innen wieder kompetent und mit Unterhaltung durch die Spiele begleiten.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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