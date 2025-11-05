Filmfestival Kitzbühel & Joyn: Österreichischer Kurzfilm erobert die Streaming-Welt Veröffentlicht: Vor 5 Stunden Die Atmosphäre bei der Premiere vom Film "Rehragout-Rendezvous" im Open Air Kino im Jahr 2023 bei der Hahnenkammbahn in Kitzbühel. Bild: BrauerPhotos / G.Nitschke

Wenn sich Ende November in Kitzbühel Filmschaffende, Branchenkenner:innen und Cineast:innen versammeln, dann geht es längst nicht mehr nur um große Namen und rote Teppiche. Das Filmfestival Kitzbühel (FFKB) gilt inzwischen als Bühne für die Zukunft des österreichischen Films – insbesondere für jene, die mit Mut, Witz und Gefühl Geschichten in Kurzformat erzählen.

Think Tanks und Preisverleihung live auf Joyn In diesem Jahr öffnet das Festival vom 25. bis 30. November erneut seine Tore und holt dank digitaler Kooperationen auch all jene ins Boot, die nicht vor Ort sein können. So werden die sogenannten "Think Tanks" – Diskussionsrunden, die sich mit den aktuellen Herausforderungen und Chancen der Filmbranche beschäftigen – vom 27. bis 29. November live auf Joyn übertragen. Auch die Preisverleihung, bei der neben den FFKB-Awards der "Österreichische Nachwuchspreis" (besser bekannt als Branchenromy) verliehen wird, ist digital zugänglich.

Österreichischer Kurzfilm im Fokus: Vielfalt und Überraschungen Neben den Panels und Livestreams steht der österreichische Kurzfilm im Mittelpunkt. Werke wie "Die unsichtbare Grenze", "Die Waschmaschine" oder "Bye Bye Browser" zeigen, wie vielseitig und überraschend die heimische Filmszene derzeit ist. Sie erzählen von inneren Konflikten, absurden Alltagsmomenten und Grenzerfahrungen – oft mit einer Leichtigkeit, die noch lange nachhallt.

Einblicke hinter die Kulissen Begleitet wird das Festivalgeschehen durch Berichte in Formaten wie "Café Puls", "Heinzl und die VIPs" oder "Treffpunkt Österreich", die Einblicke hinter die Kulissen liefern. Für viele Filmschaffende ist das Festival nicht nur ein Branchentreffen, sondern auch ein Ort der Begegnung und Sichtbarkeit. Die Zusammenarbeit zwischen FFKB und Joyn soll genau dies unterstreichen: Heimische Filmkunst soll für ein breites Publikum zugänglich werden – jenseits des Kinosaals, live, digital und ohne Eintrittskarte!

Wer das Festival selbst erleben möchte, kann in diesem Jahr außerdem ein All-In-Package für das Filmfestival Kitzbühel 2025 gewinnen.

