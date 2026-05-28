Gewinne ein exklusives Red Bull Midsummer Package beim "Beats & Brunch"-Picknick

Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sei bei einem der coolsten Sommer-Events des Jahres dabei.

Dein perfekter Sommer-Dayparty-Moment

Schnapp dir deine Crew und erlebt gemeinsam den Red Bull Midsummer – die globale Dayparty mit DJ-Superstar FISHER am 20.6. auf der Galopprennbahn Freudenau in Wien!

Das gibt es zu gewinnen:

2× ein exklusives Red Bull Midsummer Package: Gruppenticket für 4 Personen plus Brunch-Box beim "Beats & Brunch"-Picknick.

Freut euch auf elektronische Beats, Festival-Vibes, Sommerstimmung und eine Dayparty, über die man noch lange spricht. Gemeinsam tanzen, gemeinsam feiern und den Sommer genießen – besser wird’s nicht!