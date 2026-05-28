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Gewinne ein exklusives Red Bull Midsummer Package beim "Beats & Brunch"-Picknick
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Dein perfekter Sommer-Dayparty-Moment
Schnapp dir deine Crew und erlebt gemeinsam den Red Bull Midsummer – die globale Dayparty mit DJ-Superstar FISHER am 20.6. auf der Galopprennbahn Freudenau in Wien!
Das gibt es zu gewinnen:
2× ein exklusives Red Bull Midsummer Package: Gruppenticket für 4 Personen plus Brunch-Box beim "Beats & Brunch"-Picknick.
Freut euch auf elektronische Beats, Festival-Vibes, Sommerstimmung und eine Dayparty, über die man noch lange spricht. Gemeinsam tanzen, gemeinsam feiern und den Sommer genießen – besser wird’s nicht!
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 03.06.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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