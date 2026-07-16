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Gewinne ein vom Team signiertes Sturm Graz-Trikot
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Jetzt mitmachen & gewinnen!
Rechtzeitig zur 1. Runde des ÖFB-Cup mit SV teampool Seekirchen vs. SK Puntigamer Sturm Graz am Freitag, den 24.7., ab 20:15 Uhr live auf Puls 4 & JOYN, kannst du ein Trikot des SK Puntigamer Sturm Graz gewinnen.
Hol dir ein vom Team signiertes Trikot des schwarz-weißen Steirer Kultklubs.
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So einfach geht's:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.
Teilnahmeschluss: 24.07.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
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