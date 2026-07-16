Mach mit und gewinne ein vom Team signiertes Sturm Graz-Trikot.

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Rechtzeitig zur 1. Runde des ÖFB-Cup mit SV teampool Seekirchen vs. SK Puntigamer Sturm Graz am Freitag, den 24.7., ab 20:15 Uhr live auf Puls 4 & JOYN, kannst du ein Trikot des SK Puntigamer Sturm Graz gewinnen.

Hol dir ein vom Team signiertes Trikot des schwarz-weißen Steirer Kultklubs.