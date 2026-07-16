zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Anzeige

Gewinne ein vom Team signiertes Sturm Graz-Trikot

Veröffentlicht:

Mach mit und gewinne ein vom Team signiertes Sturm Graz-Trikot.

Bild: IMAGO/Yigit Örme

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Rechtzeitig zur 1. Runde des ÖFB-Cup mit SV teampool Seekirchen vs. SK Puntigamer Sturm Graz am Freitag, den 24.7., ab 20:15 Uhr live auf Puls 4 & JOYN, kannst du ein Trikot des SK Puntigamer Sturm Graz gewinnen.

Hol dir ein vom Team signiertes Trikot des schwarz-weißen Steirer Kultklubs.

- Anzeige -
- Anzeige -

So einfach geht's:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.

Teilnahmeschluss: 24.07.2026

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr entdecken