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Gewinne einen Urlaub im Aldiana Club Ampflwang inklusive Vollpension Plus

Veröffentlicht:

Raus aus dem Alltag, rein ins Urlaubsgefühl! Gewinne 2 Nächte für dich und deine Begleitung im Aldiana Club

Bild: Aldiana GmbH

Bereit für eine Auszeit?

Das Aldiana Club Resort begeistert mit Natur, Reiten, Wandern, Wellness im Welldiana Club Spa und Spaß für die ganze Familie. Genieße Kulinarik, frische Luft und herzliche Gastfreundschaft – dein perfekter Wohlfühlurlaub wartet!

Gewinne jetzt für dich und deine Begleitung 2 Nächte im Aldiana Club Ampflwang inklusive Vollpension Plus.

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Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 25.05.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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