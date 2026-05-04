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Gewinne 10 VIP-Tickets für den "Kleine Zeitung" Bandcontest
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Sei live dabei beim Finale des "Kleine Zeitung" Bandcontests
Gemeinsam mit dem Orpheum Graz wird der letzte freie Slot für das CORE&MORE-Festival vergeben. Der Gewinnerband winkt für den Festival-Auftritt ebenso eine Gage von 1.000 Euro.
Beim großen Live-Finale am 13. Mai im Orpheum Graz treten die besten ausgewählten Acts gegeneinander an und liefern eine energiegeladene Show für Publikum und Jury. Die Finalistenbands Containecks, COVENDEATH, Embers Collide, Lost in Ruin, MVSOCHIST und Story of a Stranger werden das Orpheum ordentlich aufheizen und für fliegende Haare sorgen.
Das gibt es zu gewinnen:
5 x 2 VIP-Tickets für den "Kleine Zeitung" Bandcontest am 13. Mai 2026 im Orpheum Graz.
Das VIP-Ticket beinhaltet:
Zugang zum Event
3 Getränke deiner Wahl
exklusives VIP-Band
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 11.05.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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