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Gewinne 1x2 Tickets für "LEVEL UP" - The Gaming Festival in Salzburg

Veröffentlicht:

Gaming-Weekend incoming: Gewinne ein Festival-Package für dich und deine Begleitung inkl. Anreise, Hotel und Tickets

Bild: MZS / Halilagic

Ready to LEVEL UP?

Gaming-Fans aufgepasst: Gemeinsam mit Joyn schicken wir dich und deine Begleitung vom 23. - 24. Mai 2026  zum LEVEL UP – The Gaming Festival ins Messezentrum Salzburg!

Freu dich auf zwei Tage voller Gaming-Highlights, Cosplay, eSports, Indie-Games, Creator:innen und jeder Menge Festival-Feeling. Egal ob Retro-Liebe, Competitive Gaming oder einfach nur Spaß mit der Community – hier kommt jede:r auf das nächste Level.

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Das gibt es zu gewinnen:

  • Anreise nach Salzburg

  • 1x Übernachtung im Doppelzimmer

  • 2-Tages-Tickets für LEVEL UP – für 2 Personen

Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 19.05.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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