Gewinne 1x2 Tickets für "LEVEL UP" - The Gaming Festival in Salzburg

Gaming-Weekend incoming: Gewinne ein Festival-Package für dich und deine Begleitung inkl. Anreise, Hotel und Tickets

Ready to LEVEL UP?

Gaming-Fans aufgepasst: Gemeinsam mit Joyn schicken wir dich und deine Begleitung vom 23. - 24. Mai 2026 zum LEVEL UP – The Gaming Festival ins Messezentrum Salzburg!

Freu dich auf zwei Tage voller Gaming-Highlights, Cosplay, eSports, Indie-Games, Creator:innen und jeder Menge Festival-Feeling. Egal ob Retro-Liebe, Competitive Gaming oder einfach nur Spaß mit der Community – hier kommt jede:r auf das nächste Level.