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Gewinne 1x2 Tickets für "LEVEL UP" - The Gaming Festival in Salzburg
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Ready to LEVEL UP?
Gaming-Fans aufgepasst: Gemeinsam mit Joyn schicken wir dich und deine Begleitung vom 23. - 24. Mai 2026 zum LEVEL UP – The Gaming Festival ins Messezentrum Salzburg!
Freu dich auf zwei Tage voller Gaming-Highlights, Cosplay, eSports, Indie-Games, Creator:innen und jeder Menge Festival-Feeling. Egal ob Retro-Liebe, Competitive Gaming oder einfach nur Spaß mit der Community – hier kommt jede:r auf das nächste Level.
Das gibt es zu gewinnen:
Anreise nach Salzburg
1x Übernachtung im Doppelzimmer
2-Tages-Tickets für LEVEL UP – für 2 Personen
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 19.05.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Mehr Gaming auf Joyn:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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