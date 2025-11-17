TV-Weihnachtsprogramm
Kein "Sissi" mehr an Weihnachten! Darum schmeißt die ARD den Klassiker aus dem Programm
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Weihnachten ist "Sissi"-Zeit. Oder doch nicht? Die ARD schmeißt die Filme-Klassiker komplett aus dem Programm. Aus einem Grund.
Das liebliche Lächeln von Kaiserin Sissi gehört für viele so sehr zu den Feiertagen wie der kugeldekorierte Baum. Dieses Jahr wird sie ihren Charme allerdings nicht mehr von der ARD aus in den weihnachtlichen Wohnzimmern verbreiten. 2025 findet sich weder "Sissi", noch "Die junge Kaiserin" oder "Schicksalsjahre einer Kaiserin" im Programm von Das Erste.
Stattdessen setzt der Sender für die Entspannung nach der Bescherung unter anderem auf Klassiker wie "Der kleine Lord", eine Folge der Serie "Das Traumhotel", eine Loriot-Dokumentation und Kinderfilme wie "Das Kindermädchen: Mission Südafrika".
Kein "Sissi" an Weihnachten? Rechte weg, Filme weg!
Der Grund für das Aus von "Sissi": Die ARD besitzt keine Rechte mehr für die Ausstrahlung der legendären TV-Trilogie. Dies teile eine Sprecherin des Senders jetzt offiziell mit. Bis 2024 lagen sie bei der ARD. Immer nach Ablauf der Frist werden sie an den Meistbietenden verkauft. Neu ist ein solcher Senderwechsel von TV-Legenden nicht. In den letzten Jahrzehnten liefen die Romy-Schneider-Klassiker auch auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und sixx.
Du kannst es nicht erwarten?! Wir haben jetzt schon Weihnachtsfilme für dich!
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.