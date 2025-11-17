Die dramatische Liebesgeschichte der anmutigen Sissi wird dieses Jahr nicht in der ARD über den Bildschirm geschickt.

Weihnachten ist "Sissi"-Zeit. Oder doch nicht? Die ARD schmeißt die Filme-Klassiker komplett aus dem Programm. Aus einem Grund.

Das liebliche Lächeln von Kaiserin Sissi gehört für viele so sehr zu den Feiertagen wie der kugeldekorierte Baum. Dieses Jahr wird sie ihren Charme allerdings nicht mehr von der ARD aus in den weihnachtlichen Wohnzimmern verbreiten. 2025 findet sich weder "Sissi", noch "Die junge Kaiserin" oder "Schicksalsjahre einer Kaiserin" im Programm von Das Erste.

Stattdessen setzt der Sender für die Entspannung nach der Bescherung unter anderem auf Klassiker wie "Der kleine Lord", eine Folge der Serie "Das Traumhotel", eine Loriot-Dokumentation und Kinderfilme wie "Das Kindermädchen: Mission Südafrika".