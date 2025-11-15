"Blut und Zahnsplitter geschluckt" Kopfüber vom Bühnenrand gestürzt: So geht es dem Unheilig-Sänger Aktualisiert: Vor 31 Minuten von C3 Newsroom Schwerer Sturz von der Bühne: Das Comeback von "Unheilig" in Leipzig lief leider nicht ganz wie geplant ... Bild: Quelle: 2014 Getty Images/Mathis Wienand

Comeback mit Schreck: "Der Graf von Unheilig" stürzte bei einem Konzert in Leipzig kopfüber von der Bühne. Jetzt gab er ein ausführliches Update zu seinem Unfall und wie es ihm geht.

Es war ein Schock für alle: Kaum hatte "Unheilig" beim Comeback-Konzert in Leipzig eine Viertelstunde gespielt, stolperte "der Graf" über einen Lautsprecher und fiel kopfüber vom Bühnenrand auf eine Balustrade. Der Schreck war groß - doch nur ein paar Minuten später hatte der Sänger schon wieder das Mikro in der Hand und die Show ging weiter.

Kopfüber vom Bühnenrand Jetzt hat sich der 55-jährige "Unheilig"-Sänger in der "Bild"-Zeitung über zu seinem Unfall und den medizinischen Folgen geäußert. Dabei wird klar: Er hatte offenbar einen Schutzengel. Zwar habe er sich mit einem Arm abstützen können und wurde auch von den Fans etwa aufgefangen, erzählte er in dem Interview, aber: "dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können". In der Uniklinik Leipzig wurde hinterher festgestellt, dass seine Schneidezähne bei dem Sturz nach hinten gedrückt wurden und ein paar Nerven gerissen waren.

Blut und Zahnsplitter: "Einfach alles runtergeschluckt" Wie konnte das Ganze überhaupt passieren? Der Sänger hatte am Bühnenrand getanzt und dabei die Distanz falsch eingeschätzt. "Ich habe gleich gespürt, dass etwas an mir kaputtgegangen ist und ich fühlte einen Blutgeschmack und Zahnsplitter im Mund. Ich habe dann einfach alles heruntergeschluckt". Seine Leidenschaft und Adrenalin sowie der Trost seiner Frau hätten ihn auf die Bühne zurückgebracht.

Abbruch? Keine Chance! Dennoch muss der Frontmann von "Unheilig" nun mehrere Wochen eine Metallschiene tragen, um die Zähne wieder zu korrigieren. Ein paar sind bei dem Sturz abgesplittert. "Aber auch das lässt sich korrigieren", so "der Graf". "Ich habe zum Glück keine bleibenden Schäden davongetragen". Alle weiteren "Unheilig"-Konzerte sollen wie geplant stattfinden.