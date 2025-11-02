Erster Auftritt in Unterhaltungs-Show
Kurz vor der Geburt: Boris Beckers schwangere Ehefrau Lilian begeistern bei "Klein gegen Groß"
Veröffentlicht:von Julia W.
Premiere für Boris Becker und Ehefrau Lilian in einer Unterhaltungsshow – und gleich ein TV-Moment mit Überraschungsfaktor. Während die Fans schwärmen, setzt ein Elfjähriger zum Matchball an…
Wenn Boris Becker im Fernsehen auftritt, ist das Thema Tennis nie weit. Doch dieses Mal stand nicht nur der dreifache Wimbledon-Champion im Rampenlicht – sondern vor allem seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro. In der ARD-Show "Klein gegen Groß" traten die beiden am Samstagabend erstmals gemeinsam in einer Unterhaltungs-Sendung auf. Und nicht nur das: Lilian zeigte sich hochschwanger - denn in Kürze erwartet das Paar Nachwuchs.
11-Jähriger schlägt Boris Becker im "Wimbledon-Duell"
Doch zu bestaunen gab es nicht nur die Show-Premiere des Paares, sondern auch sportlichen Ehrgeiz: Im "Wimbledon-Duell" trat Becker gegen den elfjährigen Florian an – und verlor. Der selbstbewusste Nachwuchs-Experte hatte angekündigt, den Tennisstar zu schlagen – und setzte genau das in die Tat um.
Punkt für Punkt zog der Junge davon. Becker blieb gelassen, auch als er zum Schluss von Lilian unterstützt wurde: Sie erkannte das Wimbledon-Finale 2025 korrekt – Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz in vier Sätzen. "Die Challenge: alle Wimbledonsieger seit 1968 nur am Ergebnis des Finales erkennen … gar nicht so leicht! Aber es hat uns Spaß gemacht!", schrieb Becker vorab auf Instagram.
Becker nimmt Niederlage sportlich
Die Tennis-Legende, dessen Kinder jüngst auf Heidi Klums Halloween-Party zu Gast waren, nahm die knappe Niederlage (10:9) sportlich. Und Lilian beeindruckte nicht nur als Mitspielerin, sondern als werdende Mutter in Bestform. Becker verriet, dass sie erst durch ihn zum Tennis fand – inzwischen sei sie "leidenschaftliche Spielerin". Fast beiläufig fiel noch ein weiterer Promi-Moment des Abends: Schlagerstar Helene Fischer unterbrach überraschend ihre Baby-Pause und stand plötzlich wieder auf der Bühne.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
