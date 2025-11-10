Elizabeth T. Spiras 1997 gegründeter Klassiker - reloaded

Liebesg'schichten und Heiratssachen (10/10)

Folge vom 09.11.2025

Es ist soweit: Amor war wieder vielbeschäftigt und schnallte sich das Mikro um! Die neue Staffel "Liebesg’schichten und Heiratssachen" startete am 14. Juli – wie immer mit skurrilen, berührenden und einfach herrlich echten Menschen auf Partnersuche. Heute, 10. November kannst du dir das herzerwärmende Finale ansehen.

Ein Blick in die Vergangenheit

Nina Horowitz & das Dating-Land Österreich

Neben Arabella Kiesbauer gibt es auch eine zweite "Kupplerin der Nation", und die heißt Nina Horowitz. Sie ist wieder durch ganz Österreich gereist und hat 54 neue Singles vor die Kamera geholt. In der 29. Staffel ist von 33 bis 81 alles dabei. Der "Dating-Spitzenreiter" 2025? Es war Niederösterreich!

Die 29. Staffel der beliebten Kuppelsendung geht in die Zielgerade.

Bild: ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner

Diese ersten 6 Singles wollten es in der Auftaktfolge am 14.Juli wissen

👗 Inés (50+, Steiermark) sucht einen Mann für die "Grande Dame" in ihr.
⚰️ Klaus (57, NÖ), Bestatter mit Romantik-Attitüde.
💃 Roberto (54, Salzburg), Beamter mit Tanzschuhen.
❤️ Gerhild (63, Salzburg), liebt Menschen – egal ob Mann oder Frau.
🚢 Angela (78, Wien), will verliebt übers Meer schippern.
🏗️ Thomas (40, Kärnten), Bauingenieur mit Hang zu Hirn & Herz.

Egal ob Herzklopfen oder Hoppalas – bei "Liebesg’schichten" gibt’s keine Schauspielerei, sondern echte Menschen mit echten Absichten. Wer nur aus Ironie schaut, bleibt oft hängen. Und wer sich bewirbt, ist vielleicht schon nächstes Jahr dabei – denn für 2026 läuft die Suche nach Kandidat:innen bereits.

"Liebesg’schichten und Heiratssachen" 2025 - das romantische Finale