Elizabeth T. Spiras 1997 gegründeter Klassiker - reloaded
"Liebesg’schichten und Heiratssachen" 2025 - das romantische Finale
Es ist soweit: Amor war wieder vielbeschäftigt und schnallte sich das Mikro um! Die neue Staffel "Liebesg’schichten und Heiratssachen" startete am 14. Juli – wie immer mit skurrilen, berührenden und einfach herrlich echten Menschen auf Partnersuche. Heute, 10. November kannst du dir das herzerwärmende Finale ansehen.
Nina Horowitz & das Dating-Land Österreich
Neben Arabella Kiesbauer gibt es auch eine zweite "Kupplerin der Nation", und die heißt Nina Horowitz. Sie ist wieder durch ganz Österreich gereist und hat 54 neue Singles vor die Kamera geholt. In der 29. Staffel ist von 33 bis 81 alles dabei. Der "Dating-Spitzenreiter" 2025? Es war Niederösterreich!
Diese ersten 6 Singles wollten es in der Auftaktfolge am 14.Juli wissen
👗 Inés (50+, Steiermark) sucht einen Mann für die "Grande Dame" in ihr.
⚰️ Klaus (57, NÖ), Bestatter mit Romantik-Attitüde.
💃 Roberto (54, Salzburg), Beamter mit Tanzschuhen.
❤️ Gerhild (63, Salzburg), liebt Menschen – egal ob Mann oder Frau.
🚢 Angela (78, Wien), will verliebt übers Meer schippern.
🏗️ Thomas (40, Kärnten), Bauingenieur mit Hang zu Hirn & Herz.
Möchtest du die Finalfolge heute, Montag 10.11.2025 im ORF2 - Livestream auf Joyn ansehen? Das kannst du hier
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Noch mehr Liebe
Egal ob Herzklopfen oder Hoppalas – bei "Liebesg’schichten" gibt’s keine Schauspielerei, sondern echte Menschen mit echten Absichten. Wer nur aus Ironie schaut, bleibt oft hängen. Und wer sich bewirbt, ist vielleicht schon nächstes Jahr dabei – denn für 2026 läuft die Suche nach Kandidat:innen bereits.
