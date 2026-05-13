Neue Doku: Familie Arnautović so privat wie noch nie

Einblick ins Familienleben eines Fußballstars: Joyn setzt auf Reality-Power und bringt mit "Team Arnautović" eine neue Doku rund um Österreichs Rekordnationalspieler an den Start. Hier erhältst du die ersten Infos zur neuen Show.

Blick hinter die Kulissen des Fußballstars

Marko Arnautović zählt zu den bekanntesten Fußballern Österreichs. Und wie sieht das Leben abseits des Spielfelds aus? Genau das will die neue Joyn-Doku "Team Arnautović" zeigen. Im Mittelpunkt steht nicht nur der Sportprofi selbst, sondern seine gesamte Familie, die ihn im Alltag begleitet. Fans dürfen sich auf persönliche Einblicke, emotionale Momente und bisher unbekannte Facetten des Ausnahmesportlers freuen.

Die Serie verbindet Glamour, Familienleben und die Welt eines internationalen Fußballstars. Der Sendestart von "Team Arnautović" wird noch nicht verraten, genauere Infos folgen jedoch bald hier.