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"Team Arnautovic"

Neue Doku: Familie Arnautović so privat wie noch nie

Aktualisiert:

von Sophia Seidl

Marko Arnautović zeigt stets Einsatz, so auch beim WM-Qualifikationsspiel 2026 zwischen Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Bild: IMAGO/Buzzi

Einblick ins Familienleben eines Fußballstars: Joyn setzt auf Reality-Power und bringt mit "Team Arnautović" eine neue Doku rund um Österreichs Rekordnationalspieler an den Start. Hier erhältst du die ersten Infos zur neuen Show.

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Du kannst es nicht erwarten bis zum Doku-Start?

Blick hinter die Kulissen des Fußballstars

Marko Arnautović zählt zu den bekanntesten Fußballern Österreichs. Und wie sieht das Leben abseits des Spielfelds aus? Genau das will die neue Joyn-Doku "Team Arnautović" zeigen. Im Mittelpunkt steht nicht nur der Sportprofi selbst, sondern seine gesamte Familie, die ihn im Alltag begleitet. Fans dürfen sich auf persönliche Einblicke, emotionale Momente und bisher unbekannte Facetten des Ausnahmesportlers freuen.

Die Serie verbindet Glamour, Familienleben und die Welt eines internationalen Fußballstars. Der Sendestart von "Team Arnautović" wird noch nicht verraten, genauere Infos folgen jedoch bald hier.

Du willst mehr Fußball?

Diese Doku zeigt die Fußballwelt fernab des Spielfelds

Ganze Folge
Fußball-Dokus

Die Kurve sind wir – Fußball. Fans. Rivalitäten.

Verfügbar auf JoynFolge vom 31.05.2024 • 45 Min

Joyn baut weiter Content aus

Neben der neuen Doku gibt es weiter ein breites Entertainment- und Sportangebot.

Unter anderem werden die US Open im Sommer 2026 exklusiv und kostenlos in Österreich verfügbar sein. Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Das UEFA Champions League Finale sowie der UEFA Super Cup werden ab der Saison 2027/2028 auf Joyn und PULS 4 übertragen.

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