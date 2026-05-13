Staffel 23 „Bauer sucht Frau": Diese 14 Landwirt:innen suchen jetzt die große Liebe Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Arabella gibt bei der Verkupplung wieder Vollgas. Bild: Joyn / ATV

Endlich ist es soweit: Insgesamt 14 Bauern und Bäuerinnen wagen den Schritt und legen ihr Liebesglück in die Hände von Arabella Kiesbauer. Hier seht ihr als erstes, wer die neuen Liebeskandidat:innen von "Bauer sucht Frau" sind. Du musst dich nur noch ein kleines bisschen gedulden.

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Du willst dich auf die neue Staffel "Bauer sucht Frau" einstimmen? Jetzt streamen! Dann schaue dir hier nochmal die 22. Staffeln an

Michaela Alter: 36 Jahre

Bezirk Horn

Reitstall

Die schwungvolle Waldviertlerin Michaela führt ihren eigenen Reitstall mit 14 Pferden und steckt voller Energie: Neben Reitunterricht und Kinderprogrammen organisiert sie Outdoor-Events als Teamleaderin. Auch Privat liebt sie Sport und Action, von Beachvolleyball bis Segeln ist alles dabei. In der Liebe sucht die lebensfrohe Pferdeliebhaberin einen aktiven und humorvollen Mann mit Bodenhaftung, der Lust auf ein gemeinsames Abenteuer hat. Wenn dir Michaela gefällt, dann kannst du dich direkt hier bewerben.

Manfred Alter: 49 Jahre

Bezirk Amstetten

Milchviehbetrieb

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Der fleißige Milchbauer Manfred aus dem Mostviertel führt einen Milchviehbetrieb im Nebenerwerb und lebt für seine Tiere und das Landleben. Der gelernte Tischler ist bodenständig, hilfsbereit und sensibel. In seiner Freizeit setzt er auf eine Mischung aus Aktivität und Entspannung, von Skifahren bis Wellness. Für die Liebe wünscht er sich eine ehrliche, positive Partnerin, die das Leben am Hof schätzt und seine Werte teilt. Wenn dir Manfred gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Reinhold Alter: 43 Jahre

Bezirk Gänserndorf

Weinbau

Der selbstbewusste Winzer Reinhold aus dem Weinviertel führt einen sechs Hektar großen Weinbaubetrieb und lebt ganz für seine Reben. Der ehemalige Installateur gilt als fleißig, strukturiert und überzeugt von der Qualität seiner Weine. Viel Freizeit bleibt ihm kaum, gelegentlich entspannt er beim Schwimmen. Er sucht er eine gebildete, humorvolle Frau mit Niveau, die an seiner Seite steht und Wert auf eine stabile Beziehung legt. Wenn dir Reinhold gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Simon Alter: 33 Jahre

Bezirk Amstetten

Heumilchbetrieb

Der besonnene Heumilchbauer Simon aus dem Mostviertel führt einen Heumilchbetrieb mit rund 50 Kühen und stellt aus seiner Milch eigenen Käse her. Der ruhige Vollerwerbsbauer braucht zwar etwas Zeit zum Auftauen, zeigt sich dann aber humorvoll und gesellig. In seiner Freizeit genießt er die Natur beim Wandern oder Skifahren. Simon wünscht sich eine liebevolle, positive Partnerin mit Kinderwunsch, die sein Leben am Hof versteht und mit ihm in die Zukunft starten möchte. Wenn dir Simon gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Thomas Alter: 32 Jahre

Bezirk Amstetten

Mastrinderbetrieb

Der sportliche Mostviertler Thomas führt gemeinsam mit seinen Eltern einen Rinder-Mastbetrieb und überzeugt mit seiner ruhigen, empathischen Art. Der bodenständige Landwirt liebt Sport und Musik, ob Fußball, Fitness oder Steirische Harmonika. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr zeigt er vollen Einsatz. Er sucht eine humorvolle, sportliche Partnerin, mit der er Vertrauen, Nähe und gemeinsame Interessen teilen kann. Wenn dir Thomas gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Alexander Alter: 27 Jahre

Bezirk Kitzbühel

Biohof und Biohotel

Der fröhliche Biobauer Alexander lebt Nachhaltigkeit aus tiefer Überzeugung: Auf seinem Bio-Hof kümmert er sich um Kühe und Schafe und packt zusätzlich im familieneigenen vegetarischen Bio-Hotel mit an. Der humorvolle Tiroler fühlt sich im Stall genauso wohl wie im Gästekontakt. In seiner Freizeit genießt er die Natur, liest gerne und spielt Tuba. Er sucht eine naturverbundene, gebildete Frau, die seine Werte teilt und sich ein gemeinsames Familienleben vorstellen kann. Wenn dir Alexander gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Jasmin Alter: 34 Jahre

Bezirk Innsbruck‑Land

Pferdehof

Die quirlige Tirolerin Jasmin lebt auf ihrem eigenen Pferdehof in Tirol, den sie mit viel Leidenschaft aufgebaut hat, und kümmert sich dort um ihre Tiere, unterstützt von Hofhund Mogli. Beruflich verbindet sie ihre Tierliebe mit pädagogischem Reiten und ihrer Arbeit im Kindergarten. Die offene und humorvolle Tirolerin ist gern aktiv, ob in den Bergen oder mit Freunden. In der Liebe wünscht sie sich einen ehrlichen, loyalen Mann mit Humor, der Tiere liebt und ihr Leben am Hof versteht. Wenn dir Jasmin gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Kevin Alter: 34 Jahre

Bezirk Reutte

Reiterhof + Ferienwohnungen

Der modische Wahl-Tiroler Kevin lebt in Tirol und führt dort einen Reiterhof mit Ferienwohnungen. Pferde sind seine große Leidenschaft. Der gebürtige Deutsche bringt eine bunte Vergangenheit vom Schneider bis zur Kreuzfahrt mit und überzeugt mit Humor, Ehrlichkeit und Stilbewusstsein. Privat ist er gern in der Natur unterwegs oder an der Nähmaschine kreativ. Kevin sucht einen Mann, der selbstständigen und humorvollen ist und Wert auf Ehrlichkeit, gute Gespräche und ein gemeinsames Leben am Land legt. Wenn dir Kevin gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Tobias Alter: 30 Jahre

Bezirk Imst

Mutterkuhbetrieb + Ziegen

Der engagierte Ötztaler Tobias führt einen kleinen Hof mit Mutterkühen und Ziegen im Nebenerwerb und arbeitet hauptberuflich als Maschinenbautechniker. Der humorvolle und offene Tiroler ist tief im Vereinsleben verwurzelt und verbringt seine Freizeit am liebsten aktiv in der Natur oder bei der Feuerwehr. In der Liebe sucht er eine natürliche, kommunikative Partnerin mit gutem Charakter, die sich ein gemeinsames Familienleben vorstellen kann. Wenn dir Tobias gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Arnold Alter: 58 Jahre

Bezirk Sankt Veit an der Glan

Mutterkuhhaltung

Der singende Bergbauer Arnold lebt auf 1.080 Metern und führt neben seinem Job als Tischler einen Mutterkuhbetrieb. Der ruhige, naturverbundene Kärntner liebt Bewegung in der Natur und zeigt seinen Humor erst, wenn man ihn besser kennt. Nach einem schweren Schicksalsschlag ist er nun wieder bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Er wünscht sich eine ehrliche, lebensfrohe Frau, mit der er Vertrauen, Leichtigkeit und gemeinsame Momente teilen kann. Wenn dir Arnold gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Martin Alter: 24 Jahre

Bezirk Spittal an der Drau

Milchviehbetrieb

Der Rescher Kärntner Martin lebt auf einem Milchviehbetrieb in Kärnten, den er später übernehmen möchte. Landwirtschaft ist für ihn Beruf und Leidenschaft zugleich. Auf dem Hof leben rund 20 Kühe und viele andere Tiere. Er ist schüchtern, freundlich und hilfsbereit, taut aber mit der Zeit auf. In seiner Freizeit ist er gerne auf Partys unterwegs und engagiert sich in der Landjugend und einem Perchtenverein. Er sucht eine ehrliche Partnerin mit Kinderwunsch, die sich ein Leben am Hof vorstellen kann. Wenn dir Martin gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Thomas Alter: 26 Jahre

Bezirk Völkermarkt

Forst & Mutterkuh

Der schneidige Naturbusche Thomas lebt mit seinen Eltern auf einem Hof in Südkärnten und bewirtschaftet Waldflächen sowie eine Mutterkuhhaltung. Hauptberuflich ist er Zimmermann, die Forstwirtschaft ist jedoch seine große Leidenschaft. Er ist bodenständig, humorvoll und voller Energie. In seiner Freizeit geht er gern jagen, ist mit seinem Hund unterwegs, singt in zwei Chören und tanzt. Er wünscht sich eine ehrliche, gesellige Partnerin, die seine Begeisterung für Natur, Musik und Landwirtschaft teilt. Wenn dir Thomas gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Emilia Alter: 21 Jahre

Bezirk Wels-Land

Gnadenhof Forst

Die lebensfrohe Hausruckviertlerin Emilia lebt auf einem Hof in Oberösterreich mit Forstbetrieb und Gnadenhof und ist eng mit Natur und Tieren verbunden. Sie arbeitet als Tierarztassistentin, hat eine Ausbildung in der Pferdewirtschaft und ist landwirtschaftliche Facharbeiterin. Die offene und lebensfrohe Oberösterreicherin ist aktiv und liebt das Draußensein. In ihrer Freizeit ist sie viel in der Natur unterwegs, gibt Reitstunden und unternimmt gerne Ausflüge. Ihr Wunsch ist ein sportlicher, handwerklich begabter Mann, der Tiere liebt und sich ein Leben am Land gut vorstellen kann. Wenn dir Emilia gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Peter Alter: 23 Jahre

Bezirk Murtal

Milchviehbetrieb

Der lässige Murtaler Peter lebt auf einem Milchviehbetrieb mit rund 100 Tieren, den er später übernehmen möchte. Er ist gelernter Fleischhacker, arbeitet als Milchkontrolleur und macht gerade seinen Meister. Der fleißige Steirer punktet mit Schmäh, ist offen, wird aber doch schüchtern, wenn’s ernst wird. In seiner Freizeit trifft er Freunde, ist gern auf Veranstaltungen und liebt Tanzen. Außerdem spielt er im Musikverein. In der Liebe sucht er eine humorvolle, spontane Partnerin, die das Hofleben schätzt und gerne lacht, ein Couch‑Leben kommt für ihn nicht infrage. Wenn dir Peter gefällt, dann kannst du dich gleich direkt hier bewerben.

Deine Chance auf die Liebe – hier kannst du dich für deine:n Kandidat:in bewerben Bewerbung "Bauer sucht Frau": Bewirb dich für einen Bauern / eine Bäuerin 16.10.2025 • 13:58 Uhr

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