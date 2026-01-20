Mehr Gründungs-Power Neue Staffel "2 Minuten 2 Millionen": Ganz Österreich entscheidet mit Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Wer kann die Investor:innen in nur 2 Minuten überzeugen? Bild: © ProSiebenSat.1 PULS 4

Neue Rekorde, frischer Gründergeist und ein völlig neues Show-Konzept: Wenn "2 Minuten 2 Millionen" am 10. Februar auf PULS 4 und Joyn in die 13. Staffel startet, bekommt ganz Österreich ein Mitspracherecht. Statt nur auf die bekannten Investor:innen zu setzen, entscheidet diesmal auch das Publikum mit. Ein spannender Wandel, der den Gründungsboom in Österreich auf das nächste Level heben könnte.

Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen? Schaue dir hier alle Staffeln und Folgen an

Das Publikum wird zum Investor Die 13. Staffel bringt eine echte Revolution: Neben den sechs hochkarätigen Investor:innen dürfen erstmals auch die Zuschauer:innen mitreden. Durch begleitende Umfragen fließt die Meinung der Bevölkerung direkt in die Show ein. Damit können die Österreicher:innen künftig über Millionen-Investments mitentscheiden. Von Fitness über Tech bis Food: Nur wer das echte Markt-Feedback übersteht, überzeugt auch an den Investoren-Tischen.

Neue Start-ups & volle Power Aus unzähligen Bewerbungen schaffen es wieder über 50 Start-ups vor die Kamera. In den letzten 13 Jahren wurden bereits über 91 Millionen Euro in heimische Ideen investiert. Den Rekord dabei hält Christian Jäger mit 4 Millionen Euro für das pflanzliche Ernährungsprodukt SUN Minimeal. Kann das übertroffen werden? Und wenn ja, wofür? In Österreich steigt die Zahl der Gründer:innen spürbar, ein starkes und positives Signal für die heimische Start-up-Szene und ein Trend, der sich auch in der neuen Staffel von "2 Minuten 2 Millionen" deutlich zeigt.

Zwischen Wortwitz und knallharten Verhandlungen Aber auch in der Investorenrunde rund um die Business Angels Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Christian Jäger, Mathias Muther, Alexander Schütz und Erich Falkensteiner wird für frischen Wind gesorgt. Zwischen harten Verhandlungen, emotionalen Momenten und einer guten Portion Witz verspricht die neue Staffel jede Menge TV-Magie mit Business-Garantie.

"Was wurde aus" - Von TV-Pitches zu echten Erfolgsgeschichten Viele Start-ups aus den letzten Staffeln sind längst Erfolgsunternehmen. In Staffel 13 fragt PULS 4: "Was wurde aus den Millionen?" Die Show blickt auf einige rekordverdächtige Deals zurück und zeigt, wie aus Pitches echte Marken entstanden: Vom kleinen Küchen-Start-up bis hin zum internationalen Health-Player. "2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" ab Dienstag, 10. Februar, um 20:15 Uhr auf PULS 4 & Joyn!