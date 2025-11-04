Das ÖFB-Team während eines Trainings vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern im September.

Wer schafft es in den Kader für die letzten EM-Quali-Spiele?

Am Dienstag, dem 4. November, um 13.00 Uhr, gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am neuen ÖFB Campus in Wien den Kader für die letzten beiden Gruppenspiele der FIFA European Qualifiers 2026 bekannt.

Die Vorstellung des Kaders ist im kostenlosen ORF SPORT + Livestream auf Joyn zu sehen.