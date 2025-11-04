Fußball
ÖFB-Teamkaderbekanntgabe heute im Livestream: Ralf Rangnick präsentiert den Kader für die EM-Quali-Spiele
Wer schafft es in den Kader für die letzten EM-Quali-Spiele?
Am Dienstag, dem 4. November, um 13.00 Uhr, gibt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am neuen ÖFB Campus in Wien den Kader für die letzten beiden Gruppenspiele der FIFA European Qualifiers 2026 bekannt.
Die Vorstellung des Kaders ist im kostenlosen ORF SPORT + Livestream auf Joyn zu sehen.
Endspurt in der Qualifikation - Zwei Spiele, ein Ziel – das EM-Ticket!
Fans dürfen gespannt sein, welche Spieler Österreich in die entscheidenden Duelle führen sollen. Ab dem 10. November bereitet sich das Nationalteam in Zypern dann auf die finalen Aufgaben vor:
15. November, um 17:10 Uhr: Zypern – Österreich (Alphamega Stadium, Limassol)
18. November, um 20:45 Uhr: Österreich – Bosnien-Herzegowina (Ernst-Happel-Stadion, Wien)
