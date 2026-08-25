Boris Bukowski & Friends Purkersdorf Open Air: Austropop-Stars und Livestream im Überblick Veröffentlicht: 14:37 Uhr von Sophia Seidl Große Hits, ausgelassene Stimmung und einen einzigartigen Konzertabend garantiert das Purkersdorf Open Air. Bild: Stadtgemeinde Purkersdorf/Herwig Ursin

Das Purkersdorf Open Air geht in die nächste Runde. Am 29. August verwandelt sich der Hauptplatz in Purkersdorf zur großen Bühne für Austropop. Mit Boris Bukowski als Headliner und zahlreichen weiteren prominenten Gästen steht ein ganz besonderes Konzert-Highlight bevor.

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Diese Stars sind dabei Das Purkersdorf Open Air hat sich längst zu einem Fixpunkt des österreichischen Kultursommers entwickelt. Am Samstag, 29. August 2026, geht die beliebte Konzertreihe in die nächste Runde und wartet mit einem echten Austropop-Gipfeltreffen auf. Im Mittelpunkt steht diesmal Boris Bukowski, der heuer seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Gemeinsam mit seinen "Bunten Hunden" bringt er seine großen Klassiker wie "Kokain", "Trag meine Liebe wie einen Mantel" und "Fandango" auf die Bühne.

Bukowski bleibt natürlich nicht allein. Für das Purkersdorf Open Air 2026 haben sich zahlreiche bekannte Namen angekündigt. Mit dabei sind EAV-Mastermind Thomas Spitzer, OPUS-Mitbegründer Ewald Pfleger, "Starmania"-Gewinnerin Anna Buchegger, Ernst Molden, Der Nino aus Wien und LEMO. Damit treffen beim Open Air gleich mehrere Generationen österreichischer Musik aufeinander.

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Du willst von zu Hause aus live dabei sein? Wer beim Purkersdorf Open Air nicht selbst vor Ort dabei sein kann, muss trotzdem nicht auf den Konzertabend verzichten. Das große Konzert-Highlight wird am Samstag, 29. August, ab 21.05 Uhr im ORF III Livestream auf Joyn übertragen. So kannst du den Austropop-Abend bequem von zu Hause aus miterleben.

Live dabei? Klick dich hier rein Bald verfügbar Samstag, 29.08. 21:05 Uhr • ORF III Live vom Purkersdorf Open Air: Boris Bukowski & Friends Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Los geht es in Purkersdorf übrigens schon früher, nämlich bereits ab 19.00 Uhr. Da steht Anna Buchegger auf der Bühne, bevor Boris Bukowski & Friends ab 20.00 Uhr das musikalische Hauptprogramm übernehmen. Für die passende Einstimmung gibt es ab 20.15 Uhr außerdem den Kabarettisten "Klaus Eckel. Die besten Momente". Wer Austropop, große Hits und ein Open Air mit echter Konzertatmosphäre liebt, sollte sich diesen Abend vormerken.

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