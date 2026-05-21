SCARY MOVIE – Gewinne 10x2 Tickets für die Premiere am 3. Juni im Cineplexx Donauzentrum

Bereit für den nächsten absurden Horrortrip? Gewinne jetzt Tickets für die Premiere von "Scary Movie"

Kein Horrorfilm-Franchise ist mehr sicher!

Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einem verdächtig vertrauten maskierten Mörder („Ghostface“) entkommen sind, gerät der harte Kern erneut ins Visier des Killers. Marlon Wayans („Shorty“), Shawn Wayans („Ray“), Anna Faris („Cindy“) und Regina Hall („Brenda“) kommen in "Scary Movie" wieder zusammen, um sich, gemeinsam mit altbekannten und neuen Gesichtern, durch Reboots, Remakes, Requels, Prequels, Sequels, Spin-offs, elevated Horror, Originalgeschichten, alles, was das Wort "Legacy" enthält, und jedes "letzte Kapitel", das absolut nicht das letzte ist, zu schlitzen. Nichts ist heilig, kein Klischee bleibt verschont, jede Grenze wird überschritten. Die Wayans sind zurück und canceln die "Cancel Culture".

Hier geht es zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QZLdMKO8jZE

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