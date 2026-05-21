Anzeige
SCARY MOVIE – Gewinne 10x2 Tickets für die Premiere am 3. Juni im Cineplexx Donauzentrum
Aktualisiert:
Kein Horrorfilm-Franchise ist mehr sicher!
Sechsundzwanzig Jahre nachdem sie einem verdächtig vertrauten maskierten Mörder („Ghostface“) entkommen sind, gerät der harte Kern erneut ins Visier des Killers. Marlon Wayans („Shorty“), Shawn Wayans („Ray“), Anna Faris („Cindy“) und Regina Hall („Brenda“) kommen in "Scary Movie" wieder zusammen, um sich, gemeinsam mit altbekannten und neuen Gesichtern, durch Reboots, Remakes, Requels, Prequels, Sequels, Spin-offs, elevated Horror, Originalgeschichten, alles, was das Wort "Legacy" enthält, und jedes "letzte Kapitel", das absolut nicht das letzte ist, zu schlitzen. Nichts ist heilig, kein Klischee bleibt verschont, jede Grenze wird überschritten. Die Wayans sind zurück und canceln die "Cancel Culture".
Hier geht es zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QZLdMKO8jZE
Mache jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 10 x 2 Tickets für die Premiere am 3. Juni im Cineplexx Donauzentrum in Wien.
Stimme dich bereits vorab mit "Scary Movie 5" ein:
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 27.05.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Fashion-Ikone im Porträt
Im GNTM-Halbfinale: So wurde Candice Swanepoel zum Supermodel
Sichtbarkeit im Fokus
Kevin Schäfer: Warum er sich selbst bei "Beauty & The Nerd" sieht
Bewältigung der Trennung
Michelle bricht ihr Schweigen nach dem Liebes-Aus mit Eric
Turbo-Party
Aus für "Tutto Gas" 2026? Lignano führt strengere Party-Regeln zu Pfingsten ein
Letzte Folge
Belastungsprobe im "Morlock Motors"-Finale: Da übernehmen lieber die Frauen das Ruder
Klartext
Warum "Merz gegen Merz"-Star Christoph Maria Herbst privat bedroht wurde