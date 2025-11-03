Liebes-Aus
"Sie fühlte sich unwohl": Liebes-Aus bei Ana de Armas und Tom Cruise?
Neun Monate lang wurde über die Beziehung von Tom Cruise und Ana de Armas spekuliert. Nun soll die Schauspielerin das Kapitel beendet haben – aus einem überraschenden Grund.
Monatelang wurde über ihre Beziehung spekuliert - nun soll die Romanze zwischen Tom Cruise und Ana de Armas vorbei sein. Mehrere US-Medien berichten, dass das Duo, das seit Anfang des Jahres immer wieder gemeinsam gesichtet wurde, bereits seit Mitte Oktober getrennte Wege geht. Eine offizielle Bestätigung ihrer Liebe gab es zwar nie – doch Paparazzi lichteten sie regelmäßige bei gemeinsamen Treffen ab, was die Gerüchte lange befeuert.
Ana de Armas soll Schluss gemacht haben
Laut dem Magazin "Us Weekly" soll die Trennung jedoch nicht vom Hollywood-Veteranen ausgegangen sein, sondern von de Armas selbst.
Die Dinge entwickelten sich sehr schnell, und sie fühlte sich dabei zunehmend unwohl
Die gebürtige Kubanerin habe demnach das Gefühl gehabt, das Tempo der wachsenden Beziehung sei zu hoch gewesen. Obwohl die Chemie gestimmt haben soll, zog sie laut dem Bericht "die Notbremse".
Sie wollen "nur Freunde bleiben"
Kennengelernt hatten sich die beiden Stars am Set ihres gemeinsamen Projekts "Deeper", wo sie viel Zeit miteinander verbrachten und intensive Unterwasserszenen vorbereiteten. Aus professioneller Nähe wurde angeblich mehr – doch private und berufliche Belastungen sollen letztlich zur Trennung beigetragen haben. De Armas sei aktuell stark eingespannt, heißt es, und habe sich auf neue Filmprojekte konzentriert.
Trotz des Endes der Romanze soll kein böses Blut fließen. Die 37-Jährige schätze Cruise weiterhin, ihre "Verbindung" bleibe bestehen, so die Quelle weiter. Ob es irgendwann ein Liebes-Comeback geben könnte, ist offen. Zunächst jedoch, so heißt es, wollen beide "nur Freunde bleiben".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
