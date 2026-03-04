FIFA Frauen WM WM Qualifikation der Frauen: wo du die Spiele im kostenlosen Livestream ansehen kannst Aktualisiert: 09:08 Uhr von Sandra Kausl Auf dem Weg nach Brasilien: Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet heute in die WM-Qualifikation. Bild: Alex Todd

Am 3. März fällt der Startschuss für die europäische Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Die ersten vier UEFA-Tickets werden bereits bis spätestens 9. Juni 2026 vergeben. Heute startet Österreichs Auftaktspiel gegen Norwegen, das ab 17:45 Uhr im kostenlosen ORF 1 - Livestream auf Joyn zu sehen ist.

ÖFB-Frauen treffen auf Weltklasse-Team 480 Tage vor dem WM-Start in Brasilien beginnt für das Team von ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl der siebte Anlauf in einer WM-Qualifikation. Zum Auftakt wartet mit Norwegen gleich ein internationales Schwergewicht. Gespielt wird in der Datenpol Arena in Maria Enzersdorf, Anpfiff ist am 3. März um 18:00 Uhr. Die Partie wird im ORF 1-Livestream auf Joyn ab 17:45 Uhr kostenlos übertragen.

Anspruchsvolle Gruppe mit klarem Favoriten Österreich startet in Gruppe A4 und bekommt es neben Norwegen mit Deutschland und Slowenien zu tun. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde. Die übrigen Teams müssen im Herbst den Umweg über die Play-offs nehmen.

Es ist jetzt der siebte Anlauf und wir wollen diesen Traum auch Realität werden lassen. Teamchef Alexander Schriebl

"Geben alles, um Papier zu drehen" Neben Norwegen zählt vor allem Deutschland zu den großen Namen der Gruppe und als klarer Favorit auf den Gruppensieg. Die DFB-Auswahl ist zweifacher Weltmeister, achtfacher Europameister und rangiert aktuell auf Platz drei der Weltrangliste. In den bisherigen Duellen hatten die ÖFB-Frauen, die aktuell auf Rang 19 der Weltrangliste liegen, meist das Nachsehen, dennoch zeigte das Team phasenweise, dass es mithalten kann. Zur Ausgangslage sagt ÖFB-Spielerin Melanie Brunnthaler: "Ich glaube, am Papier weiß jeder, wie es ausschaut, aber wir geben alles, um das Papier ein bisschen umzudrehen und da mitzumischen." Slowenien gilt auf dem Papier, mit Platz 38 in der Weltrangliste, als "Underdog" der Gruppe, hat sich aber in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Auch hier wird es darauf ankommen, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen und vor allem vor heimischem Publikum zu punkten.

Die Spieltermine: Österreich - Norwegen (3.3.2026)

Slowenien - Österreich (7.3.2026)

Deutschland - Österreich (14.4.2026)

Österreich - Deutschland (18.4.2026)

Österreich - Slowenien (5.6.2026)

Norwegen - Österreich (9.6.2026)

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

