Krimi und Fantasy Heute läuft "Patema Inverted": Die Anime-Highlights im Oktober auf ProSieben MAXX und Joyn Aktualisiert: 31.10.2025 • 08:24 Uhr von Martin Haldenmair "Detektiv Conan: Die 15 Minuten der Stimme", "Black Fox" und "Patema Inverted" - drei der Filme, die im Oktober auf Anime-Fans warten. Bild: ©2011 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved; © PROJECT BLACKFOX; © Yasuhiro YOSHIURA / Sakasama Film Committee 2013

Besonders die Spürnasen unter den Anime-Fans bekommen Hirnfutter im Programm für den Oktober: Acht Filme zu "Detektiv Conan" mit Rätseln und Abenteuern, mit "Black Fox" eine wilde Ninja-Geschichte und mit "Patema Inverted" eine Story eine voller rätselhafter Anziehungen.

Dein Anime-Filmprogramm ab 10. Oktober 10. Oktober 20:15 Uhr: "Detektiv Conan: Die stahlblaue Faust"

17. Oktober, 20:15 Uhr: "Detektiv Conan - Die scharlachrote Kugel"

24. Oktober, 20:15 Uhr: "Black Fox"

31. Oktober, 20:15 Uhr: "Patema Inverted"

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Dein "Detektiv Conan"-Filmprogramm am 3. Oktober 10:10 Uhr: "Detektiv Conan: Die 15 Minuten der Stille"

12:05 Uhr: "Detektiv Conan: Der elfte Stürmer"

14:05 Uhr: "Detektiv Conan: Detektiv auf hoher See"

16:05 Uhr: "Detektiv Conan: Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension"

18:00 Uhr: "Detektiv Conan: Die Sonnenblumen des Infernos"

20:15 Uhr: "Detektiv Conan: Das schwarze U-Boot"

22:20 Uhr: "Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende" Sendeinformationen Dein Anime-Filmprogramm ab 10. Oktober 10. Oktober 20:15 Uhr: "Detektiv Conan: Die stahlblaue Faust"

17. Oktober, 20:15 Uhr: "Detektiv Conan - Die scharlachrote Kugel"

24. OKtober, 20:15 Uhr: "Black Fox"

31. Oktober, 20:15 Uhr: "Patema Inverted"

Wo sind wohl die "Detektiv Conan"-Filme und -Folgen?! Folge der Spur in den kostenlosen Livestream!

Das hat es mit dem "Detektiv Conan"-Tag auf sich: Am 3. Oktober feiern wir auf ProSieben MAXX und Joyn die Rückkehr des größten kleinsten Detektiv der Welt, denn dann starten neue Folgen in deutscher Synchronisation. Das Programm steht an dem Tag ganz im Zeichen der langlaufenden Anime-Serie mit einer Menge Folgen, sechs Kinofilmen und einer Doku über den Erfinder des "Detektiv Conan"-Universums. Das ganze "Detektiv Conan"-Programmm findest du hier. Die Folgen und die Filme siehst du natürlich auch auf Joyn.

Darum geht's bei "Detektiv Conan: Die stahlblaue Faust" Nach Singapur verschlägt es Conan Edogawa ganz unerwartet. Meisterdieb Kaito Kid hat ihn ausgetrickst, betäubt und in einem Koffer mitten in der Metropole abgestellt - ohne Pass natürlich, aber auch ohne viele seiner praktischen Gadgets. Dafür aber dank einer großzügigen Portion Selbstbräuner mit leicht verändertem Gesicht, so dass er sich als Einheimischer, als Arthur Hirai ausgeben kann. Kid indes hat sich als Shin'ichi Kudo verkleidet und überrascht als solcher Ran, die für ein Karate-Turnier nach Singapur geeist ist. Was hat der Meister- und zugegeben auch - Gentleman-Dieb vor? Auf welches Verbrechen will er Conan aufmerksam machen? Und kann er mal ein wenig mehr Abstand zu Ran halten?

Darum geht's bei "Detektiv Conan: Die scharlachrote Kugel" Die "World Sports Games" sollen bald in Tokio eröffnet werden. Kurz davor soll auch zum ersten Mal der schnellste Zug der Welt fahren, eine in einem Vakuum dahinzischende Magnetschwebebahn. Conan und seine Freunde haben Karten für die Einweihung gewonnen. Doch vor der Einweihung werden mehrere Leute entführt, die mit der Betreibergesellschaft der Bahn in Verbindung entstehen. Während sich die Detective Boys weiter auf die einmalige Fahrt freuen, macht sich Conan Sorgen. Offenbar ist irgendetwas Großes im Gang, das Verbindungen zu Entführungen hat, die vor 15 Jahren in den USA geschahen.

Geh auf Animereise: Hier findest du alle Animeserien und -filme auf Joyn

Darum geht's bei "Black Fox" Rikka Isurugi, ein junges, schlaues Mädchen ist Abkömmling eines Ninja-Clans. Das spielte in ihrem bisherigen Leben allerdings kaum eine Rolle. Sie beschäftigte sich mit Wissenschaft und wollte Erfinderin werden. Dann aber wird ihre Familie angegriffen und ihr Vater getötet, offenbar von neiderfüllten Kollegen. Seine letzten drei Erfindungen - Kampfdrohnen in Tiergestalt - können Rikka in Sicherheit bringen. Seitdem lebt Rikka unter einer neuen Identität und versucht, den Feinden ihrer Familie auf die Spur zu kommen.

Film ansehen Anime Black Fox Verfügbar auf Joyn 86:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Darum geht's bei "Patema Inverted" Eines Tages in ferner Zukunft schlägt ein Experiment zur Energiegewinnung fehl: Die Schwerkraft vieler Menschen wird invertiert, und sie treiben einfach so davon. Jahre später hat sich die Gesellschaft geteilt: Unterirdisch leben in riesigen Tunnelsystemen die Invertierten und auf der Oberfläche die "Normalen". Patema, ein Mädchen von der Unterseite gerät bei ihren Streifzügen versehentlich zu weit nach oben - aus ihrer Perspektive nach unten - und fällt fast in den Himmel hinein. Glücklicherweise rettet sie ein Oberflächenbewohner, der Teenager Eiji. Er wusste bisher nichts von einer Welt unterhalb - oder oberhalb, je nach Blickwinkel - der seinen. Die Regierung seiner picobello organisierten Oberfläche hält das Wissen darüber geheim. Und ist natürlich jetzt hinter den beiden her!

Film ansehen Animation Patema Inverted Verfügbar auf Joyn 94:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen