Sandmännchen-Doku zu Weihnachten: Geschichte und Faszination einer Kultfigur

Karriere einer Kultfigur
66 Jahre Sandmännchen: ARD würdigt die TV-Ikone in neuer Weihnachts-Dokumentation
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Zur Weihnachtszeit rückt Das Erste eine Ikone des Kinderfernsehens in den Mittelpunkt: das Sandmännchen. Die 70-minütige Dokumentation "Sandmännchen forever - Karriere einer Kultfigur" zeigt, warum die Figur Kinder über Generationen hinweg begeistert.
"Sandmännchen forever": Das Geheimnis einer Kultfigur im deutschen Kinderfernsehen
Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist das Sandmännchen ein fester Bestandteil des abendlichen Rituals für viele Kinder in Deutschland. Mehr als 24.000 Abende lang hat die ikonische Figur bereits ihre Geschichten erzählt und dabei Millionen Kinder erreicht. Jeden Abend erscheint das kleine, weißhaarige Männlein mit Bart und Mütze, streut seinen magischen Sand und flüstert ohne Worte: "Jetzt ist Schlafenszeit." Selbst in einer sich stetig verändernden Welt ist die Sendung seit Generationen eine beliebte Routine für viele Familien.
Die neue Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und möchte das Geheimnis der anhaltenden Faszination entschlüsseln. Kinder, Prominente und Expert:innen aus Ost- und Westdeutschland setzen sich mit der Figur auseinander und teilen ihre Sicht auf den Erfolg der Sendung. Pädagog:innen, Psycholog:innen, Fernsehhistoriker:innen sowie die Produzent:innen der Show geben Einblicke hinter die Kulissen und zeigen, wie das Sandmännchen Tag für Tag zum Leben erweckt wird.
Die Geschichte des Sandmännchens ist eng mit der Teilung Deutschlands verbunden. 1959 starteten innerhalb weniger Wochen zwei parallele Versionen: Das westliche Sandmännchen und das ostdeutsche Pendant. Beide Figuren zeigen verblüffende Ähnlichkeiten: kleine, weißhaarige Männer mit Bart und Mütze, die den Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte bringen und sie sanft in den Schlaf begleiten. Während die westliche Version 1989 eingestellt wurde, setzte sich die DDR-Variante durch und wurde später Teil des ARD-Programms. Heute produziert der rbb die Sendung.
"Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland": Eine magische Reise für Groß und Klein
Im ersten großen Sandmännchen-Film "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" geht es auf eine zauberhafte Abenteuerreise durch das Traumland Somnia. Hier leben das Sandmännchen und die Traumländer, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass alle Menschen schöne Träume haben.
Jeden Abend begleitet das Sandmännchen seit vielen Jahren tausende Kinder ins Bett und verstreut am Ende der Sendung seinen magischen Traumsand. Genau auf diesen Traumsand passt im Film das tollpatschige Schaf Nepomuk auf. Doch dann geschieht das Unglück: Der böse Wirbelsturm Habumar stiehlt den Traumsand! Jetzt muss das Sandmännchen handeln.
Nepomuk wird als geheimer Schafagent in die Wachwelt geschickt, um Käpt'n Scheerbart zu finden - den einzigen, der Habumar besiegen kann. Doch Nepomuk bringt den schüchternen Jungen Miko mit. Miko ist zwar der Enkel von Käpt'n Scheerbart, doch furchtlos und mutig wie sein Großvater ist er noch lange nicht. Die Traumländer zweifeln an Miko, doch das Sandmännchen vertraut auf die Kraft seiner Träume. Schafft Miko es, seine Angst zu überwinden und Habumar entgegenzutreten?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
