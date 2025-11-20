Sandmännchen-Doku zu Weihnachten: Geschichte und Faszination einer Kultfigur

Zur Weihnachtszeit rückt Das Erste eine Ikone des Kinderfernsehens in den Mittelpunkt: das Sandmännchen. Die 70-minütige Dokumentation "Sandmännchen forever - Karriere einer Kultfigur" zeigt, warum die Figur Kinder über Generationen hinweg begeistert.

"Sandmännchen forever": Das Geheimnis einer Kultfigur im deutschen Kinderfernsehen

Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist das Sandmännchen ein fester Bestandteil des abendlichen Rituals für viele Kinder in Deutschland. Mehr als 24.000 Abende lang hat die ikonische Figur bereits ihre Geschichten erzählt und dabei Millionen Kinder erreicht. Jeden Abend erscheint das kleine, weißhaarige Männlein mit Bart und Mütze, streut seinen magischen Sand und flüstert ohne Worte: "Jetzt ist Schlafenszeit." Selbst in einer sich stetig verändernden Welt ist die Sendung seit Generationen eine beliebte Routine für viele Familien.

Die neue Dokumentation begibt sich auf Spurensuche und möchte das Geheimnis der anhaltenden Faszination entschlüsseln. Kinder, Prominente und Expert:innen aus Ost- und Westdeutschland setzen sich mit der Figur auseinander und teilen ihre Sicht auf den Erfolg der Sendung. Pädagog:innen, Psycholog:innen, Fernsehhistoriker:innen sowie die Produzent:innen der Show geben Einblicke hinter die Kulissen und zeigen, wie das Sandmännchen Tag für Tag zum Leben erweckt wird.

Die Geschichte des Sandmännchens ist eng mit der Teilung Deutschlands verbunden. 1959 starteten innerhalb weniger Wochen zwei parallele Versionen: Das westliche Sandmännchen und das ostdeutsche Pendant. Beide Figuren zeigen verblüffende Ähnlichkeiten: kleine, weißhaarige Männer mit Bart und Mütze, die den Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte bringen und sie sanft in den Schlaf begleiten. Während die westliche Version 1989 eingestellt wurde, setzte sich die DDR-Variante durch und wurde später Teil des ARD-Programms. Heute produziert der rbb die Sendung.