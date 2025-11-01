Keine Angst
Halloween-Highlights: Kinderfreundlicher Grusel auf Joyn
Aktualisiert:von Peter Falan P.
Für viele Menschen ist die Halloween-Saison die ideale Zeit, um sich den ein oder anderen Horror-Film anzusehen. Kinder haben dabei meist das Nachsehen, denn die meisten Monster-Filme oder Serien sind nicht für ihr Alter bestimmt. Auf Joyn können sich jedoch auch die jungen Halloween-Fans mit zwei kindgerechten Grusel-Serien auf die gespenstische Zeit einstimmen.
"Caspars Gruselschule"
Darum geht's: Das Gespenst Caspar und seine Freunde, zu denen das Zombiemädchen Mantha und die Mumie Ra zählen, gehen gemeinsam zur Gruselschule. Um diese zu bestehen, müssen sie aber erst die Fleischies (Menschen) erschrecken. Das passt Caspar aber gar nicht. Nichts liegt ihm ferner, als Leute zu vergraulen. Stattdessen erlebt er lieber Abenteuer und klärt Mysterien auf. Er sollte nur aufpassen, dass er vor lauter Spaß nicht noch von der Schule fliegt.
Bei der Animations-Serie von Universal Studios wollen Monster zwar den Kindern Furcht einjagen, doch könnten sie nicht weiter weg davon sein. Schließlich sehen die animierten Ungetüme einfach putzig aus und Caspar zeigt ihnen, dass man Probleme mit Freundlichkeit und Geschick, statt mit Angst und Schrecken löst. Die Serie bietet also einen optimalen Einstieg für junge Zuschauer:innen, die noch nicht viel Erfahrung in Sachen Monster und Horror gesammelt haben - zum Glück.
Für den kleinen Grusel
"Ghostbusters"
Darum geht's: Jake Kong und Eddie Spencer machen sich mit ihren Geister-Blastern auf die Jagd nach monströsen Gestalten, die der böse Geisterführer Prime Evil aussendet, um Unheil anzurichten. Bei ihren Geisterjäger-Abenteuern werden sie stets begleitet von der Reporterin Jessica, der Schweins-Fledermaus Belfry und dem Gorilla Tracy. Die Welt zu retten, steht hier auf dem Tagesplan.
Die verrückte Geisterjagd
"Ghostbusters" liefert den perfekten Mix an Abenteuer und Action und ist somit unterhaltsam für Jung und Alt. Angst vor den Geistern brauchen Kinder hier nicht zu haben. Denn das bunte Team aus den Geisterjäger:innen vertreibt die Schergen des Antagonisten Prime Evil in Windeseile.
