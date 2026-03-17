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Beendet! Gewinne 3 Freifahrten bei Monza-Kartracing in Wien
Aktualisiert:
Bereit für Adrenalin?
Gemeinsam mit Monza Kart schicken wir euch auf die Überholspur! Auf der größten Indoor-Kartbahn Wiens düst ihr mit High-Tech-Elektrokarts über eine zweistöckige Strecke – schnell, modern und absolut actiongeladen.
Es gibt insgesamt 60 Freikarten im Wert von je 25 € zu gewinnen.
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So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 18.04.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieses Gewinnspiel ist bereits beendet!
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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