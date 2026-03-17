Beendet! Gewinne 3 Freifahrten bei Monza-Kartracing in Wien

Bereit für Adrenalin?

Gemeinsam mit Monza Kart schicken wir euch auf die Überholspur! Auf der größten Indoor-Kartbahn Wiens düst ihr mit High-Tech-Elektrokarts über eine zweistöckige Strecke – schnell, modern und absolut actiongeladen.

Es gibt insgesamt 60 Freikarten im Wert von je 25 € zu gewinnen.