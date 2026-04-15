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Gewinne eine Woche mit dem neuen Fiat 500 Hybrid und entdecke echten italienischen Fahrstil
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Erlebe den Frühling im Stil einer echten italienischen Ikone
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Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 30.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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