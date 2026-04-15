Gewinne eine Woche mit dem neuen Fiat 500 Hybrid und entdecke echten italienischen Fahrstil

Deine Chance: Teste den Fiat 500 und erlebe italienischen Fahrspaß hautnah

Gewinne eine Woche lang den Fiat 500 Hybrid zum Testfahren und genieße effizienten Hybrid‑Antrieb, charmantes Design und das perfekte Stadtfeeling. Spüre das leichte, urbane Lebensgefühl, das den Fiat 500 seit Jahrzehnten so besonders macht.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 30.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.