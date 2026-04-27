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Gewinne mit X-JAM die Woche deines Lebens
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Das X-JAM TEAM schickt dich und deine Klasse kostenlos auf die legendärste Maturareise Europas
Stell dir vor: Du und deine gesamte Klasse feiert direkt nach der Matura auf einer exklusiven Halbinsel in Kroatien. Das ist mehr als nur Urlaub, das ist die Woche deines Lebens! One last time all together!
Wie sieht der Gewinn aus?
Gratis X-JAM für die gesamte Klasse
Exklusive Backstage Führung + Meet and Greet
Secret Partyboot-Fahrt
Secret Room Party
Wann: Direkt nach deiner Matura
Wo: Exklusive Halbinsel Lanterna, Kroatien mit 630.000 m2
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 31.12.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Du willst dich auf die Reise deines Lebens einstimmen?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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