Gewinne mit X-JAM die Woche deines Lebens

Das X-JAM TEAM schickt dich und deine Klasse kostenlos auf die legendärste Maturareise Europas

Stell dir vor: Du und deine gesamte Klasse feiert direkt nach der Matura auf einer exklusiven Halbinsel in Kroatien. Das ist mehr als nur Urlaub, das ist die Woche deines Lebens! One last time all together!



Wie sieht der Gewinn aus?

Gratis X-JAM für die gesamte Klasse

Exklusive Backstage Führung + Meet and Greet

Secret Partyboot-Fahrt

Secret Room Party

Wann: Direkt nach deiner Matura

Wo: Exklusive Halbinsel Lanterna, Kroatien mit 630.000 m2