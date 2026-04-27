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Gewinne mit X-JAM die Woche deines Lebens

Veröffentlicht:

One last time all together - gewinne für deine Klasse eine gratis Woche X-JAM.

Bild: X-JAM

Das X-JAM TEAM schickt dich und deine Klasse kostenlos auf die legendärste Maturareise Europas

Stell dir vor: Du und deine gesamte Klasse feiert direkt nach der Matura auf einer exklusiven Halbinsel in Kroatien. Das ist mehr als nur Urlaub, das ist die Woche deines Lebens! One last time all together!

Wie sieht der Gewinn aus?

  • Gratis X-JAM für die gesamte Klasse

  • Exklusive Backstage Führung + Meet and Greet

  • Secret Partyboot-Fahrt

  • Secret Room Party

Wann: Direkt nach deiner Matura

Wo: Exklusive Halbinsel Lanterna, Kroatien mit 630.000 m2

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Zum Gewinnspiel:

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 31.12.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Du willst dich auf die Reise deines Lebens einstimmen?

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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