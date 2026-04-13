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Gewinne 1x2 Tickets für den Buzz&Beyond Summit

Veröffentlicht:

Gewinne dein Ticket für den Buzz&Beyond Summit und erlebe einen Tag voller ehrlicher Stories, Inspiration und Verbindungen.

Bild: EYK Collective

Echte Verbindungen, echte Geschichten, echte Inspiration

Der Buzz&Beyond Summit steht für mehr als nur Online-Präsenz: Er bringt Menschen im echten Leben zusammen, schafft Raum für direkten Austausch und liefert inspirierende Einblicke aus erster Hand. Hinter dem Summit steckt die Idee, eine Gegenwelt zur oft oberflächlichen Social-Media-Bubble zu schaffen. Aus eigener Erfahrung im digitalen Raum entstand der Wunsch, einen Ort zu kreieren, an dem ehrliche Geschichten, echtes Wissen und authentische Verbindungen im Mittelpunkt stehen.

Jetzt hast du die Chance 1x2 Tickets, im Wert pro Ticket von 295€ zu gewinnen.

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 20.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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