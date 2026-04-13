Gewinne 1x2 Tickets für den Buzz&Beyond Summit

Echte Verbindungen, echte Geschichten, echte Inspiration

Der Buzz&Beyond Summit steht für mehr als nur Online-Präsenz: Er bringt Menschen im echten Leben zusammen, schafft Raum für direkten Austausch und liefert inspirierende Einblicke aus erster Hand. Hinter dem Summit steckt die Idee, eine Gegenwelt zur oft oberflächlichen Social-Media-Bubble zu schaffen. Aus eigener Erfahrung im digitalen Raum entstand der Wunsch, einen Ort zu kreieren, an dem ehrliche Geschichten, echtes Wissen und authentische Verbindungen im Mittelpunkt stehen.

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