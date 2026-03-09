Gewinne 2x2 Tickets für SKInnovation 2026 - die Start-up-Konferenz auf Ski!

Business mal anders erleben: die SKInnovation 2026 von 25. – 27. März 2026 in der Axamer Lizum.

Die SKInnovation 2026 von 25. – 27. März 2026 in der Axamer Lizum bei Innsbruck ist die größte Startup-Konferenz auf Skiern. Über 1.000 Teilnehmer:innen - darunter Startups, Investor:innen und Corporates - kommen zusammen, um Innovation, Networking und Wintersport zu verbinden.

Bei SKInnovation findet Business nicht im Konferenzraum statt, sondern auf der Skipiste: Ideen werden in der Gondel gepitcht, zwischen den Abfahrten entstehen echte Connections und inspirierende Speaker:innen liefern neue Perspektiven - alles in Skischuhen und auf Augenhöhe.

Die beiden Ticket-Pakete haben jeweils einen Wert von über 1.000 Euro und geben dir und deiner Begleitperson Zugang zum gesamten Konferenzprogramm.