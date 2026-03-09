zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Gewinne 2x2 Tickets für SKInnovation 2026 - die Start-up-Konferenz auf Ski!

Veröffentlicht:

Business mal anders erleben: die SKInnovation 2026 von 25. – 27. März 2026 in der Axamer Lizum.

Bild: Johannes Zeiler

Die SKInnovation 2026 von 25. – 27. März 2026 in der Axamer Lizum bei Innsbruck ist die größte Startup-Konferenz auf Skiern. Über 1.000 Teilnehmer:innen - darunter Startups, Investor:innen und Corporates - kommen zusammen, um Innovation, Networking und Wintersport zu verbinden.

Jetzt mitmachen & 2x2 Tickets gewinnen!

Bei SKInnovation findet Business nicht im Konferenzraum statt, sondern auf der Skipiste: Ideen werden in der Gondel gepitcht, zwischen den Abfahrten entstehen echte Connections und inspirierende Speaker:innen liefern neue Perspektiven - alles in Skischuhen und auf Augenhöhe.

Die beiden Ticket-Pakete haben jeweils einen Wert von über 1.000 Euro und geben dir und deiner Begleitperson Zugang zum gesamten Konferenzprogramm.

So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 16.03.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

