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Gewinne 3x2 VIP-Tickets für das "hitschies MASTERS" in Pörtschach powered by Kelag
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Und: Aufschlag!
Beim "hitschies MASTERS" in der Werzers Arena in Pörtschach am Wörthersee treffen nationale und internationale Teams aufeinander! Gewinne 3x2 VIP-Tickets für das "hitschies MASTERS" Pörtschach powered by Kelag (23.05.2026 – 25.05.2026) und jeweils ein hitschies candy Paket für alle Naschkatzen!
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So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 17.04.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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