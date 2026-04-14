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Gewinne 3x2 VIP-Tickets für das "hitschies MASTERS" in Pörtschach powered by Kelag

Veröffentlicht:

Game, Set, Candy! Gewinne deine VIP-Tickets für das "hitschies MASTERS" in Pörtschach

Bild: hitschies

Und: Aufschlag!

Beim "hitschies MASTERS" in der Werzers Arena in Pörtschach am Wörthersee treffen nationale und internationale Teams aufeinander! Gewinne 3x2 VIP-Tickets für das "hitschies MASTERS" Pörtschach powered by Kelag (23.05.2026 – 25.05.2026) und jeweils ein hitschies candy Paket für alle Naschkatzen!

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So einfach geht es:

Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.

Teilnahmeschluss: 17.04.2026.

Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.

Zum Gewinnspiel:

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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