Quizblock endet "Gefragt - Gejagt" betroffen: ARD plant dauerhafte Programmänderung Aktualisiert: 31.10.2025 • 09:16 Uhr von C3 Newsroom Alexander Bommes überzeugt seit Jahren als Moderator von "Gefragt - Gejagt". Bild: ARD/Thomas Leidig/itv Studios

Das Erste stellt sein Nachmittagsprogramm erneut um. Nach einer zweimonatigen Änderung der Sendezeit kehrt das Boulevardmagazin "Brisant" bald auf seinen gewohnten Programmplatz zurück. Das beliebte Quiz-Format "Gefragt - Gejagt" pausiert vorerst.

Testlauf endet im Dezember Seit Mitte Oktober hatte die ARD ihre gewohnte Vorabend-Schiene umstrukturiert: "Brisant" lief vorübergehend bereits um 16:10 Uhr, während "Gefragt - Gejagt" auf 17:10 Uhr vorgezogen wurde. Nun steht fest: Das Experiment endet. Am 11. Dezember 2025 moderiert Alexander Bommes die letzte Ausgabe der laufenden "Gefragt - Gejagt"-Staffel und verabschiedet sich vom frühen 17:10-Uhr-Termin. Ab 15. Dezember übernimmt "Brisant" wieder den vertrauten Sendeplatz montags bis freitags um 17:15 Uhr im Ersten. Den Abschluss des ARD-Nachmittags bildet weiterhin "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume um 18 Uhr.

Reichweite durch Umstellung gesunken Die Entscheidung der ARD basiert offenbar auch auf den Zuschauer:innenzahlen. "Gefragt - Gejagt" kam auf dem früheren Sendeplatz nur noch auf rund 1,6 Millionen Zuschauer:innen - statt über zwei Millionen um 18 Uhr. "Brisant" fiel nach der Vorverlegung auf durchschnittlich 660.000 Zuschauer:innen - rund die Hälfte des alten Werts. Besonders der 16:10-Uhr-Sendeplatz hat sich seit dem Ende der Zoo-Dokus zu einer berüchtigten "Todeszone" mit einem Quoten-Problem entwickelt. Immerhin erzielte "Brisant" dort bessere Werte als frühere Wiederholungen und zeigte zuletzt sogar einen leichten Aufwärtstrend. Bereits in den vergangenen Wochen äußerten viele Zuschauer:innen Kritik an der Verschiebung, da der frühere Sendeplatz schlechter mit Feierabend und Familienleben zu vereinbaren sei.

Royale Dokus füllen die Programmlücke Zum Auftakt setzt Das Erste im Zeitraum von 16:15 bis 17 Uhr auf royale Dokumentationen. Vom 15. bis 17. Dezember zeigt der Sender die sechsteilige Reihe "Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin" (2022) in Doppelfolgen, bevor am 18. und 19. Dezember die Dokus "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" und "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" folgen. Wann und in welcher Form "Gefragt - Gejagt" im neuen Jahr zurückkehrt, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.