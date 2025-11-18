Deutschland spielt gegen Georgien "Lenßen hilft" und "Die Spreewaldklinik" fallen heute aus: Der Grund für die SAT.1-Programmänderung Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von C3 Newsroom Ingo Lenßen und die "Spreewaldkklinik"-Ärzte Erik (Daniel Buder), Lea (Sina-Valeska Jung) und Mark (Jan Hartmann, v.l.) pausieren einen SAT.1-Sendetag. Bild: SAT.1 / Joyn / Claudius Pflug

Die Fans von ein paar Serien müssen heute ausnahmsweise auf ihre Lieblinge verzichten. SAT.1 krempelt kurzfristig das Programm um. Glücklicherweise müssen sie aber nicht lange auf neue Folgen ihrer Lieblings-Sendungen warten.

Heute kommt es in Sat.1 aus aktuellem Anlass zu Programmänderungen. Die Sendungen "Die Spreewaldklinik", "Lenßen hilft" und ":newstime" wurden verschoben. Der Grund: In SAT.1 und kostenlos auf Joyn steht heute die U21-Fußball-EM-Qualifikation für Deutschland im Fokus.

Fokus auf Fußball Das sportliche Event beginnt ab 17:30 Uhr mit einem großen Countdown bis zum Anpfiff. Bis 20 Uhr kämpft Deutschland dann live gegen Georgien in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss an das Spiel präsentiert ":newstime" bis 20:15 Uhr aktuelle Meldungen aus der ganzen Welt. Danach läuft die nächste Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick".

Serienrückkehr Auf die "Spreewaldklinik" müssen die Fans nur bis morgen verzichten. Dann geht es ganz normal und wie immer um 19 Uhr in SAT.1 mit neuen Folgen der Krankenhaus-Dramaserie weiter. Am 20. November um 18 Uhr kümmert sich dann das Team Lenßen in der Folge "Blinde Gewalt" um den nächsten spannenden Fall - Wiederholungen der Dokureihe laufen aber bereits am Mittwoch ab 18 Uhr.