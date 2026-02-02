Das nächste Kapitel TV-Ikone Elizabeth auf Erfolgskurs: Jetzt erobert sie den österreichischen Immobilienmarkt Veröffentlicht: 02.02.2026 • 19:11 Uhr von Sophia Seidl Elizabeth ist zu Gast in Wien um über ihre Karriere in Österreich zu plaudern. Bild: Joyn

Elizabeth ist zurück! Nach "Bauer sucht Frau", "Drunk Dates", "Very Good for Hollywood" und "Forsthaus Rampensau" zeigt sie nun bei "Immo Queens", wie sie den Immobilienmarkt aufmischt. Wer wissen will, wie Elizabeth den turbulenten Alltag als Luxusmaklerin meistert, sollte ihren TV-Auftritt auf keinen Fall verpassen. Die zweite Staffel "Immo Queens" startet nämlich am Freitag, 13. Februar 2026, um 21:15 Uhr auf Joyn & ATV. BTS hat Elizabeth zum exklusiven Interview getroffen und allerhand Spannendes über ihre Pläne erfahren.

Der TV-Werdegang Elizabeth, seit der 21. Staffel "Bauer sucht Frau" ein bekanntes Gesicht im österreichischen TV, hat sich durch das Erfolgsformat einen Namen gemacht - und das gleich doppelt in nur einer Staffel. Die lustige, aus Amerika stammende Elizabeth ist nämlich sowohl bei Bauer Alexander als auch bei Landwirt Josef als Hofdame zu Gast. Spätestens nachdem Elizabeth mit BSF-Kandidatin Vanessa ins "Forsthaus Rampensau" zieht, mit lustigen Aussagen und spontanen Aktionen auch die anderen Forsthaus-Bewohner von sich überzeugt, ist sie von den Österreichischen Bildschirmen nicht mehr wegzudenken. Nun stellt die Immobilienmaklerin in der 2. Staffel "Immo Queens" ihr wirtschaftliches Können unter Beweis und gibt dabei hautnahe Einblicke in das turbulente Leben als Luxusmaklerin. Ich, Redakteurin Sophia, habe im Sommer 2025 mit ihr über ihr Leben in Österreich, was sie vermisst und ihre Tipps für die Immobiliensuche gesprochen.

TV-Queen Elizabeth im Gespräch BTS-Redaktion: Du bist ursprünglich aus den USA bzw. hast dort über Jahre gelebt, wie kommt es, dass es dich jetzt nach Österreich treibt? Was liebst du hier am meisten? Elizabeth: Endlich bin ich wieder zurück in Österreich, ich will nicht mehr nach LA zurück, das ist einfach zu groß und viel für mich und das Autofahren ist mir auch zu viel. In Österreich ist es kleiner und feiner, ich hab sehr viel vor, auf jeden Fall will ich wieder als Immobilienmaklerin arbeiten. Außerdem esse ich gern die österreichische und die steirische Cuisine, Freunde und Familie treffen und natürlich tue ich immer sehr gern "in mein Goatn werkln". BTS-Redaktion: Bisher warst du Immobilienmaklerin in Amerika. Hast du dort auch bei einer Show, wie beispielsweise den "Immoqueens", mitgemacht? Elizabeth: Im TV in den USA hat man mich nicht wirklich gesehen, wenn dann im Hintergrund als Background Artist, das habe ich noch nebenbei gemacht. Da kann man mich schonmal im Hintergrund vorbeihuschen sehen. Wenn ich in den USA in einer Sendung mitmachen wollen würde, wäre das "90 Day Fiancé", weil das ist meine Lieblingssendung. Dazu brauche ich halt noch einen Mann. BTS-Redaktion: Von den USA nach Österreich, wie unterscheidet sich für dich der Immobilienmarkt und die Vermittlung? Elizabeth: Der Immobilienmarkt in Österreich unterscheidet sich sehr zu dem in den USA. Es ist viel schwerer eine Konzession zu bekommen und es gibt viel mehr Regeln. Und alles ist in Österreich verboten, "Stopp und nicht weiter" heißt es in Österreich immer. BTS-Redaktion: Was war für dich emotional intensiver, die Suche nach der Liebe oder der Immobilienverkauf im TV? Elizabeth: Es ist schwieriger die große Liebe zu finden, als eine gute Immobilie. Die Deals sind überall, trotzdem sind die Deals sehr schwierig. Aber einen richtig guten Mann zu finden, ist schon wirklich schwer.

BTS-Redaktion: Was liebst du besonders an Österreich? Und was vermisst du aus den USA, woran du dich hier nur schwer gewöhnen konntest? Elizabeth: Es gibt sehr wenig, was ich in den USA gehabt habe und hier vermisse. Vielleicht die Visa, damit kannst du dort zahlen, was du willst, und das ist in Österreich nicht so. Du bist halt nur eine Zahl und eine aus der Masse und musst dich in der Schlange anstellen und warten. Es gibt einiges, woran ich mich hier gewöhnen muss, zB. läuten einfach Leute an der Tür an. Ich schlafe und auf einmal sind Handwerker vor der Tür und das um 7 Uhr und ich bin noch im Bademantel. Aber die Österreicher sind sehr spontan, alle wollen vorbeikommen auf einen Tee, Kaffee oder Prosecco und so bin ich nicht, bei mir muss alles sehr geordnet sein. So kann ich nicht arbeiten. BTS-Redaktion: Schnitzel oder Cheeseburger, was kommt bei dir öfter auf den Teller? Elizabeth: Schnitzel oder Cheeseburger ist völlig klar, natürlich ist es das Schnitzel bei mir. BTS-Redaktion: Wirst du auf der Straße erkannt und oft angesprochen, seitdem du im TV zu sehen bist? Elizabeth: Ich werde schon öfter erkannt, das ist mal gut und mal schlecht. Beim einkaufen zb. fragen mich ältere liebe Omas manchmal "bist das nicht du vom Fernsehen, dich kenn ich ja". Oder ich bin in der Stadt unterwegs und hab Streit mit irgendeinem Mann und dann "rea" (= weinen) ich und dann kommen so junge Mädchen fragen mich einfach: "Ja Elisabeth, bist das nicht du, können wir bitte ein Foto machen." Dann wisch' ich mich ab und dann machen wir halt das Foto.