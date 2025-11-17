Barrierefreiheit
Kabel Eins: Sendungen mit Audiodeskription
Audiodeskription beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. In Dialogpausen erklärt ein Sprecher in knappen und präzisen Worten, was nicht über die Tonspur erkenntlich ist. Das reicht von der Landschaftsbeschreibung bis zu wichtigen Details in der Szene. Auch die Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Charaktere werden beschrieben – eben alles, was für die Handlung des Filmes oder der Serie wichtig ist. So entsteht eine Hörfassung, die das ganze Bild wiedergibt – nur auf der Audioebene.
Kommende Sendungen mit Audiodeskription
Mittwoch, 03.12.2025, 20:15 und 01:20 Uhr:
KING ARTHUR - LEGEND OF THE SWORD
So funktioniert es im Joyn Livestream und der Mediathek
Im Joyn-Livestream kannst du bei Sendungen mit Audiodeskription über die Steuerungsleiste rechts unten die Tonspur mit der Audiodeskription auswählen. Ausgewählte Sendungen der ProSiebenSAT.1-Gruppe stellen wir auch zum späteren Abruf per Video on Demand in der Joyn Mediathek zur Verfügung.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
