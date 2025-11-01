Eine Künstlerin, die in jeder Rolle überrascht "Bestatterin"-Star Anna Fischer: An ihn ist sie seit über zwei Jahrzehnten glücklich vergeben Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Sylvia Loth Anna Fischer (38) ganz privat. Bild: picture alliance/dpa

"Die Bestatterin", "Die Heiland - Wir sind Anwalt", "Das letzte Abteil" und Co.: Anna Fischer ist aus zahlreichen Filmen und Serien bekannt. Sie ist eine der spannendsten Schauspielerinnen Deutschlands. Warum und wie sie privat lebt.

Auf einen Blick Name: Anna Fischer

Geburtstag: 18. Juli 1986

Geburtsort: Berlin

Wohnort: Berlin

Größe: 1,63 Meter

Familienstand: Vergeben

Vom Berliner Club in Deutschlands erste Schauspiel-Riege Anna Fischer ist bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe Charaktere authentisch darzustellen. Ihre Art zu spielen, fesselt die Zuschauer:innen sofort. Dabei hatte Anna Fischer eigentlich nie vor, Schauspielerin zu werden. Doch das Schicksal und ein aufmerksamer Regisseur hatten andere Pläne: Hans-Christian Schmid entdeckte sie 2002 zufällig in einem Berliner Club und ebnete den Weg für ihre Karriere. Mit einer Nebenrolle in seinem Film "Licht" (2003) konnte sie Publikum und Kritik überzeugen. Es folgten weitere Angebote, darunter Gastauftritte in Serien wie "Berlin, Berlin" und "SOKO Wismar". Der große Durchbruch der sympathischen Berlinerin folgte mit dem Drama "Liebeskind" (2005), für das sie mit dem renommierten Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet wurde. In "Liebeskind" brilliert Anna Fischer als 17-jährige Alma, die nach etlichen Jahren ihren leiblichen Vater wieder trifft. Die emotionale Annäherung führt zu einer komplizierten Vater-Tochter-Dynamik voller Hoffnung, Zweifel und dunkler Geheimnisse. Ein fesselndes, tiefgründiges Drama, das unter die Haut geht!

Anna Fischer passt in keine Schublade Seitdem beweist Fischer immer wieder, dass sie in keine Schublade passt: Ob als toughe Ermittlerin in der Krimireihe "Harter Brocken" (seit 2017), als gewiefte Bestattungsunternehmerin "Die Bestatterin" (seit 2019) oder als herzensgute Anwaltsassistentin in "Die Heiland - Wir sind Anwalt" (2018-2021). Fischer spielt jede Rolle so authentisch, dass jeder glaubt, sie sei genau dafür geboren. Durch ihre Leichtigkeit und Authentizität war sie schnell einem bunten Potpourri an Filmen besetzt. Darunter der Film "Das letzte Abteil" (2017), wofür sie beim Naperville Independent Filmfestival als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Im Winter 1986 wird ein Zug in den Alpen von einer Lawine erfasst, und die 25-jährige Greta (Anna Fischer) erwacht im letzten Abteil, das unter einer dicken Schneeschicht begraben ist. Mit fünf Fremden wartet sie auf Rettung, doch obwohl die Rettungskräfte fieberhaft suchen, bleibt das Abteil unauffindbar, während Greta von den Bemühungen der Helfer im Radio erfährt.

Ein Preis jagt den nächsten 2006 begeisterte Anna Fischer das Kinopublikum mit ihrer Rolle in der Jugendbuchverfilmung "Die Wolke". Dafür wurde sie 2007 mit der renommierten Lilli Palmer & Curd Jürgens Gedächtniskamera als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Doch damit nicht genug: Für ihre beeindruckende Leistung im TV-Drama "Teufelsbraten" erhielt sie 2009 den Grimme-Preis. Weitere Highlighst folgten mit den Filmen "Wir sind das Volk - Liebe kennt keine Grenzen" und "Die Rebellin" (2009), in dem sie als Schwester von Alexandra Neldel brillierte. Diese zwei Rollen brachten ihr schließlich den Deutschen Fernsehpreis als beste Nebendarstellerin ein, einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere! Das könnte dich auch interessieren: "Krawallschachtel" mit Grimme-Preis: So sorgt Jan Böhmermann für Aufsehen. "Staatsanwalt"-Star Rainer Hunold im Porträt: Das musst du über ihn wissen. Für diese Rolle erhielt "Fack ju Göhte"-Star Jella Haase den Grimme-Preis.

Multitalent: Anna Fischer ist auch Sängerin und Songwriterin Die Berliner Schauspielerin bleibt nicht nur auf der Leinwand sofort im Gedächtnis, sondern auch, wenn du einen ihrer Songs hörst. Der schnodderige Sound der Band "Panda" (2007 bis 2016) wurde durch den Berliner Dialekt geprägt. Als Sängerin, Songwriterin und Frontfrau der Band brachte Anna Fischer die Beatmusik zurück. Der Mix aus Retro-Sound und modernen Einflüssen machte ihre Musik so einzigartig und besonders wie ihre Filmrollen. "Panda" tourte als Vorband von "Rosenstolz" und "Maxïmo Park" durch Deutschland.

So lebt Anna Fischer privat Auch wenn sie gern in unterschiedliche Charaktere schlüpft, bleibt sie privat eher zurückhaltend. Sie lebt in Berlin und hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, bekannt ist nur, dass sie seit rund 20 Jahren einen festen Partner hat. Ob als Schauspielerin, Musikerin oder einfach als unverwechselbares Gesicht des deutschen Films: Anna Fischer ist ein echtes Multitalent.

Perfekt für den Mädelsabend: "Entdecke die Mandy in dir" Anna Fischer will ihren Traum als Designerin verwirklichen - hier geht's zum Film