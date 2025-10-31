Emma Watson: Von Hermine in "Harry Potter" zur Stimme der Vernunft

Die "Harry Potter"-Figur Hermine Granger (Emma Watson) hatte in den Filmen für jede Situation einen Plan parat. Ob sich die Schauspielerin auch einen Plan für die Zeit nach der Fantasy-Reihe gemacht hat?

Emma Watson steht wie ihre bekannte Rolle Hermine Granger für Wandel, Intelligenz und Haltung. Nach dem globalen Ruhm durch die "Harry Potter"-Filme entschied sie sich bewusst auch für neue Wege - für Bildung und gesellschaftliche Verantwortung. Heute ist sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Aktivistin und Unternehmerin.

Emma Watson: Vom "Harry Potter"-Star zur reflektierten Schauspielerin mit Tiefgang

Als vor über 25 Jahren eine kleine, wissbegierige Zehnjährige zum ersten Mal als Hermine Granger vor die Kameras in den Leavesden Studios trat, ahnte niemand, dass hier nicht nur eine prägende Filmfigur des modernen Kinos, sondern auch eine künftige Schauspiel-Ikone geboren wurde. Emma Watson, in Paris geboren und in Oxfordshire aufgewachsen, hatte zuvor lediglich in Schultheaterstücken mitgespielt - und eroberte trotzdem als strebsame Hexe sofort die Herzen des Publikums.

Nach der "Harry Potter"-Filmreihe stand sie jedoch an einem Wendepunkt: Statt die übliche Hollywood-Karriere einzuschlagen, entschied sie sich für ein Studium. Sie studierte an der Brown University englische Literatur und schloss ihr Studium 2014 mit dem Bachelor ab. Nebenbei wählte sie ihre Filmprojekte mit großer Sorgfalt aus. So war sie etwa in der Coming-of-Age-Geschichte "Vielleicht lieber morgen" (2012), Sofia Coppolas "The Bling Ring" (2013) und der düsteren Bibeladaption "Noah" (2014) zu sehen. Weltweit gefeiert wurde sie schließlich auch 2017 als Belle in Disneys Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" sowie 2019 als Meg March in Greta Gerwigs "Little Women".

Doch trotz ihres Erfolges trat sie bald wieder kürzer. "Ich fühlte mich ein Stück weit eingesperrt", erklärte sie 2023 in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "Financial Times". "Ich liebe meine Arbeit. Aber es geht darum, einen Weg zu finden, wie ich sie ausüben kann, ohne mich in verschiedene Gesichter und Personen aufspalten zu müssen. Ich will nicht mehr in den Roboter-Modus schalten." Schon zuvor hatte sie dem Boulevard-Magazin "British Vogue" gestanden: "Ich bin so froh, dass ich mir erlaubt habe, dass es auch einmal chaotisch sein darf, und dass ich nicht wusste, was als Nächstes kommt. Das Wissen, zu dem ich dadurch gelangt bin, würde ich gegen nichts eintauschen."